Цены на нефть движутся к первому недельному снижению почти за два месяца в преддверии переговоров США и Ирана

Цены на нефть выросли более чем на 1% в пятницу после резкого падения накануне, но движутся к первому недельному падению почти за два месяца, на фоне того, как опасения по поводу предложения ослабли, а инвесторы сосредоточились на предстоящих переговорах США и Ирана, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 78 центов, или на 1,2%, до 68,33 доллара за баррель к 06:58 GMT (08:58 по Киеву), тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 80 центов, или на 1,3%, до 64,09 доллара за баррель.

Тем не менее, Brent, как ожидается, завершит неделю падением на 3,3% и снижением на 4,8% по сравнению с максимумами конца января, а WTI движется к недельному падению на 1,8% и падению на 3,4% по сравнению с почти шестимесячным максимумом прошлого месяца после угроз президента США Дональда Трампа нанести удар Ирану.

Отсутствие консенсуса по повестке дня встречи Ирана и США в Омане поддерживает опасения инвесторов относительно геополитических рисков.

Переговоры США и Ирана в Омане: Тегеран сигнализирует, что быстрого решения эскалации не будет

Иран хочет сосредоточиться на ядерных вопросах, тогда как США хотят обсудить баллистические ракеты Ирана и поддержку вооруженных группировок в регионе.

"Стороны по-прежнему далеки друг от друга, что приводит к повышению напряженности, - отметил аналитик ANZ Даниэль Хайнс в своей записке. - Это должно привести к сохранению премии за геополитический риск".

Любая эскалация напряженности между двумя странами может нарушить поставки нефти, на фоне того, как около пятой части мирового потребления проходит через Ормузский пролив между Оманом и Ираном.

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Ирак экспортируют большую часть своей нефти через пролив, как и Иран, член ОПЕК.

Если переговоры между США и Ираном смягчат перспективу конфликта в регионе, цены на нефть могут еще больше снизиться.

"Мы считаем, что геополитические опасения уступят место слабым фундаментальным показателям", - отметили аналитики Capital Economics в своей записке, указывая на возобновление добычи нефти в Казахстане, которое поможет снизить цены до уровня около 50 долларов за баррель к концу 2026 года.

россия снижает цены на нефть для Китая, чтобы привлечь покупателей - Reuters