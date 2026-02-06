$43.140.03
50.900.14
ukenru
5 февраля, 15:05 • 33792 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
5 февраля, 14:39 • 37925 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 30716 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 44410 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
5 февраля, 10:05 • 81196 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 32812 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 30733 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 23337 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 15983 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 15407 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Дональд Трамп
Блогеры
Руслан Кравченко
Реджеп Тайип Эрдоган
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Иран
Вашингтон
Техника
Социальная сеть
Отопление
Нефть марки Brent
Старлинк

Цены на нефть движутся к первому недельному снижению почти за два месяца в преддверии переговоров США и Ирана

Киев • УНН

 • 812 просмотра

Цены на нефть выросли более чем на 1% после падения, но движутся к первому недельному падению почти за два месяца. Инвесторы сосредоточены на переговорах США и Ирана.

Цены на нефть движутся к первому недельному снижению почти за два месяца в преддверии переговоров США и Ирана

Цены на нефть выросли более чем на 1% в пятницу после резкого падения накануне, но движутся к первому недельному падению почти за два месяца, на фоне того, как опасения по поводу предложения ослабли, а инвесторы сосредоточились на предстоящих переговорах США и Ирана, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 78 центов, или на 1,2%, до 68,33 доллара за баррель к 06:58 GMT (08:58 по Киеву), тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 80 центов, или на 1,3%, до 64,09 доллара за баррель.

Тем не менее, Brent, как ожидается, завершит неделю падением на 3,3% и снижением на 4,8% по сравнению с максимумами конца января, а WTI движется к недельному падению на 1,8% и падению на 3,4% по сравнению с почти шестимесячным максимумом прошлого месяца после угроз президента США Дональда Трампа нанести удар Ирану.

Отсутствие консенсуса по повестке дня встречи Ирана и США в Омане поддерживает опасения инвесторов относительно геополитических рисков.

Переговоры США и Ирана в Омане: Тегеран сигнализирует, что быстрого решения эскалации не будет06.02.26, 09:46 • 1204 просмотра

Иран хочет сосредоточиться на ядерных вопросах, тогда как США хотят обсудить баллистические ракеты Ирана и поддержку вооруженных группировок в регионе.

"Стороны по-прежнему далеки друг от друга, что приводит к повышению напряженности, - отметил аналитик ANZ Даниэль Хайнс в своей записке. - Это должно привести к сохранению премии за геополитический риск".

Любая эскалация напряженности между двумя странами может нарушить поставки нефти, на фоне того, как около пятой части мирового потребления проходит через Ормузский пролив между Оманом и Ираном.

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Ирак экспортируют большую часть своей нефти через пролив, как и Иран, член ОПЕК.

Если переговоры между США и Ираном смягчат перспективу конфликта в регионе, цены на нефть могут еще больше снизиться.

"Мы считаем, что геополитические опасения уступят место слабым фундаментальным показателям", - отметили аналитики Capital Economics в своей записке, указывая на возобновление добычи нефти в Казахстане, которое поможет снизить цены до уровня около 50 долларов за баррель к концу 2026 года.

россия снижает цены на нефть для Китая, чтобы привлечь покупателей - Reuters05.02.26, 22:02 • 3068 просмотров

Юлия Шрамко

