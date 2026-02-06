Ціни на нафту прямують до першого тижневого зниження за майже два місяці напередодні переговорів США та Ірану

Ціни на нафту зросли більш ніж на 1% у п'ятницю після різкого падіння напередодні, але рухаються до першого тижневого падіння майже за два місяці, на тлі того, як побоювання з приводу пропозиції ослабли, а інвестори зосередилися на результатах переговорів США та Ірану, які мають відбутися, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 78 центів, або на 1,2%, до 68,33 долара за барель до 06:58 GMT (08:58 за Києвом), тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 80 центів, або на 1,3%, до 64,09 долара за барель.

Тим не менш, Brent, як очікується, завершить тиждень падінням на 3,3% і зниженням на 4,8% порівняно з максимумами кінця січня, а WTI рухається до тижневого падіння на 1,8% і падіння на 3,4% порівняно з майже шестимісячним максимумом минулого місяця після погроз президента США Дональда Трампа завдати удару Ірану.

Відсутність консенсусу щодо порядку денного зустрічі Ірану та США в Омані підтримує побоювання інвесторів щодо геополітичних ризиків.

Переговори США та Ірану в Омані: Тегеран сигналізує, що швидкого вирішення ескалації не буде

Іран хоче зосередитися на ядерних питаннях, тоді як США хочуть обговорити балістичні ракети Ірану та підтримку збройних угруповань у регіоні.

"Сторони, як і раніше, далекі один від одного, що призводить до підвищення напруженості, - зазначив аналітик ANZ Даніель Гайнс у своїй записці. - Це має призвести до збереження премії за геополітичний ризик".

Будь-яка ескалація напруженості між двома країнами може порушити поставки нафти, на тлі того, як близько п'ятої частини світового споживання проходить через Ормузьку протоку між Оманом та Іраном.

Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт та Ірак експортують більшу частину своєї нафти через протоку, як і Іран, член ОПЕК.

Якщо переговори між США та Іраном пом'якшать перспективу конфлікту в регіоні, ціни на нафту можуть ще більше знизитися.

"Ми вважаємо, що геополітичні побоювання поступляться місцем слабким фундаментальним показникам", - зазначили аналітики Capital Economics у своїй записці, вказуючи на відновлення видобутку нафти в Казахстані, яке допоможе знизити ціни до рівня близько 50 доларів за барель до кінця 2026 року.

