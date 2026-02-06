Ціни на нафту прямують до першого тижневого зниження за майже два місяці напередодні переговорів США та Ірану

$43.140.03
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 34140 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 38265 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 30960 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 44661 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 81539 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 32926 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 30809 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 23361 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 16004 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 15419 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Рубрики
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ціни на нафту прямують до першого тижневого зниження за майже два місяці напередодні переговорів США та Ірану

Київ • УНН

 • 854 перегляди

Ціни на нафту зросли більш ніж на 1% після падіння, але рухаються до першого тижневого падіння майже за два місяці. Інвестори зосереджені на переговорах США та Ірану.

Ціни на нафту прямують до першого тижневого зниження за майже два місяці напередодні переговорів США та Ірану

Ціни на нафту зросли більш ніж на 1% у п'ятницю після різкого падіння напередодні, але рухаються до першого тижневого падіння майже за два місяці, на тлі того, як побоювання з приводу пропозиції ослабли, а інвестори зосередилися на результатах переговорів США та Ірану, які мають відбутися, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 78 центів, або на 1,2%, до 68,33 долара за барель до 06:58 GMT (08:58 за Києвом), тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 80 центів, або на 1,3%, до 64,09 долара за барель.

Тим не менш, Brent, як очікується, завершить тиждень падінням на 3,3% і зниженням на 4,8% порівняно з максимумами кінця січня, а WTI рухається до тижневого падіння на 1,8% і падіння на 3,4% порівняно з майже шестимісячним максимумом минулого місяця після погроз президента США Дональда Трампа завдати удару Ірану.

Відсутність консенсусу щодо порядку денного зустрічі Ірану та США в Омані підтримує побоювання інвесторів щодо геополітичних ризиків.

Переговори США та Ірану в Омані: Тегеран сигналізує, що швидкого вирішення ескалації не буде06.02.26, 09:46 • 1254 перегляди

Іран хоче зосередитися на ядерних питаннях, тоді як США хочуть обговорити балістичні ракети Ірану та підтримку збройних угруповань у регіоні.

"Сторони, як і раніше, далекі один від одного, що призводить до підвищення напруженості, - зазначив аналітик ANZ Даніель Гайнс у своїй записці. - Це має призвести до збереження премії за геополітичний ризик".

Будь-яка ескалація напруженості між двома країнами може порушити поставки нафти, на тлі того, як близько п'ятої частини світового споживання проходить через Ормузьку протоку між Оманом та Іраном.

Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт та Ірак експортують більшу частину своєї нафти через протоку, як і Іран, член ОПЕК.

Якщо переговори між США та Іраном пом'якшать перспективу конфлікту в регіоні, ціни на нафту можуть ще більше знизитися.

"Ми вважаємо, що геополітичні побоювання поступляться місцем слабким фундаментальним показникам", - зазначили аналітики Capital Economics у своїй записці, вказуючи на відновлення видобутку нафти в Казахстані, яке допоможе знизити ціни до рівня близько 50 доларів за барель до кінця 2026 року.

росія знижує ціни на нафту для Китаю, щоб залучити покупців - Reuters05.02.26, 22:02 • 3080 переглядiв

Юлія Шрамко

