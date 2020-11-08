Трюдо поздравил Байдена с победой на выборах президента США

3 ноября в США состоялись всеобщие выборы. Подсчет голосов еще продолжается, однако, согласно экспертной оценке всех главных и крупнейших американских СМИ — кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает на президентских выборах в США. Впрочем, действующий глава Белого дома Дональд Трамп свое поражение не признает. Он, в частности, заявил, что выиграл выборы, набрав 71 млн “законных голосов”. Телеканал Fox News сообщил, что Трамп признает поражение на выборах, только если судебные иски не дадут результатов.