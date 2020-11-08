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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 18935 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 45479 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 89897 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 97690 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 102623 просмотра

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4 марта, 08:31 • 101400 просмотра

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Трюдо поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Трюдо поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Киев  •  УНН

 • 35220 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США и заявил, что ждет с нетерпением начала совместной работы с ним, передает УНН со ссылкой на Twitter Трюдо.

“Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Наши страны являются близкими друзьями, партнерами и союзниками. Характер наших отношений является уникальным по сравнению со всем остальным миром. Я действительно с нетерпением жду возможности поработать вместе и развивать их (отношения. — ред.) вместе с вами”, — написал Трюдо.

3 ноября в США состоялись всеобщие выборы. Подсчет голосов еще продолжается, однако, согласно экспертной оценке всех главных и крупнейших американских СМИ — кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает на президентских выборах в США. Впрочем, действующий глава Белого дома Дональд Трамп свое поражение не признает. Он, в частности, заявил, что выиграл выборы, набрав 71 млн “законных голосов”. Телеканал Fox News сообщил, что Трамп признает поражение на выборах, только если судебные иски не дадут результатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы в США: окружение Трампа советует ему готовиться к поражению — WP

Байден уже получил поздравления от президента Украины Владимира Зеленского. В частности, поздравления прислал президент Франции Эмманюэль Макрон. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель также опубликовали свои поздравления. К поздравлениям присоединился Премьер-министр Индии Нарендра Моди. В частности, первым арабским лидером, что выступил с аналогичным приветствием, стал президент Егитпу Абдель Фаттах Ас-Сиси.

Кроме президентов и глав правительств, Байдена уже успели поздравить с победой лидеры ЕС: Еврокомиссии, Европарламента и Евросовета — Урсула фон дер Ляйен, Давид Сассоли и Шарль Мишель. Отдельно поздравил его и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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