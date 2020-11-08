Прем'єр Індії привітав Байдена з перемогою на виборах президента США

“Вітаю Джо Байдена із захоплюючою перемогою! Як віце-президент, Ваш внесок у зміцнення індо-американських відносин був критичним і неоціненним. Я з нетерпінням чекаю можливості знову працювати в тісній співпраці, щоб підняти відносини між Індією і США на більш високий рівень”, — привітав він Джо Байдена.

“Щирі привітання Камалі Харріс! Ваш успіх — це прорив і справа величезної гордості не лише за ваших рідних, а й за всіх індійців і американців. Я впевнений, що яскраві індійсько-американські зв’язки стануть ще міцнішими за Вашої підтримки і керівництві”, — написав він в іншому твіті привітання для ймовірного віце-президента США Камали Харріс.

3 листопада в США відбулися загальні вибори. Підрахунок голосів ще триває, проте, згідно експертної оцінки всіх головних і найбільших американських ЗМІ — кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає на президентських виборах у США. Втім, діючий глава Білого дому Дональд Трамп свою поразку не визнає. Він, зокрема, заявив, що виграв вибори, набравши 71 млн “законних голосів”. Телеканал Fox News повідомив, що Трамп визнає поразку на виборах, тільки якщо судові позови не дадуть результатів.