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Прем'єр Індії привітав Байдена з перемогою на виборах президента США

Прем'єр Індії привітав Байдена з перемогою на виборах президента США

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді привітав кандидата від Демократичної партії Джо Байдена з перемогою на виборах президента США. Відповідне повідомлення він опублікував на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

“Вітаю Джо Байдена із захоплюючою перемогою! Як віце-президент, Ваш внесок у зміцнення індо-американських відносин був критичним і неоціненним. Я з нетерпінням чекаю можливості знову працювати в тісній співпраці, щоб підняти відносини між Індією і США на більш високий рівень”, — привітав він Джо Байдена.

“Щирі привітання Камалі Харріс! Ваш успіх — це прорив і справа величезної гордості не лише за ваших рідних, а й за всіх індійців і американців. Я впевнений, що яскраві індійсько-американські зв’язки стануть ще міцнішими за Вашої підтримки і керівництві”, — написав він в іншому твіті привітання для ймовірного віце-президента США Камали Харріс.

3 листопада в США відбулися загальні вибори. Підрахунок голосів ще триває, проте, згідно експертної оцінки всіх головних і найбільших американських ЗМІ — кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає на президентських виборах у США. Втім, діючий глава Білого дому Дональд Трамп свою поразку не визнає. Він, зокрема, заявив, що виграв вибори, набравши 71 млн “законних голосів”. Телеканал Fox News повідомив, що Трамп визнає поразку на виборах, тільки якщо судові позови не дадуть результатів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вибори у США: оточення Трампа радить йому готуватися до поразки — WP

Байден вже отримав привітання від президента України Володимира Зеленського. Зокрема, привітання надіслав президент Франції Емманюель Макрон. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і канцлерка Ангела Меркель також опублікували свої привітання. Зокрема, першим арабським лідером, що виступив з аналогічним привітанням став президент Єгитпу Абдель Фаттах Ас-Сісі.

Окрім президентів, Байдена вже встигли привітати з перемогою лідери ЄС: Єврокомісії, Європарламенту та Євроради — Урсула фон дер Ляйен, Давід Сассолі і Шарль Мішель та Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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