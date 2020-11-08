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Премьер Индии поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Премьер Индии поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Киев  •  УНН

 • 20410 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил кандидата от Демократической партии Джо Байдена с победой на выборах президента США. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Twitter, передает УНН.

“Поздравляю Джо Байдена с захватывающей победой! Как вице-президент, Ваш вклад в укрепление индо-американских отношений был критическим и неоценимым. Я с нетерпением жду возможности снова работать в тесном сотрудничестве, чтобы поднять отношения между Индией и США на более высокий уровень”, — поздравил он Джо Байдена.

“Истинные поздравления Камале Харрис! Ваш успех — это прорыв и дело огромной гордости не только за ваших родных, но и всех индийцев и американцев. Я уверен, что яркие индийско-американские связи станут еще крепче при Вашей поддержке и руководстве”, — написал он в другом твите поздравления для вероятного вице-президента США Камалы Харрис.

3 ноября в США состоялись всеобщие выборы. Подсчет голосов еще продолжается, однако, согласно экспертной оценке всех главных и крупнейших американских СМИ — кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает на президентских выборах в США. Впрочем, действующий глава Белого дома Дональд Трамп свое поражение не признает. Он, в частности, заявил, что выиграл выборы, набрав 71 млн “законных голосов”. Телеканал Fox News сообщил, что Трамп признает поражение на выборах, только если судебные иски не дадут результатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы в США: окружение Трампа советует ему готовиться к поражению — WP

Байден уже получил поздравления от президента Украины Владимира Зеленского. В частности, поздравления прислал президент Франции Эмманюэль Макрон. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель также опубликовали свои поздравления. В частности, первым арабским лидером, выступил с аналогичным приветствием стал президент Егитпа Абдель Фаттах Ас-Сиси.

Кроме президентов, Байдена уже успели поздравить с победой лидеры ЕС: Еврокомиссии, Европарламента и Евросовета — Урсула фон дер Ляйен, Давид Сассоли и Шарль Мишель. Отдельно его поздравил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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