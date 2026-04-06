ТРЦ под видом дома – на Закарпатье разоблачили схему с льготным тарифом на электроэнергию
Киев • УНН
На Закарпатье разоблачили схему с льготным тарифом на электроэнергию для ТРЦ PLAZA. Убытки из-за махинаций предпринимателя составили более 3,4 миллиона гривен.
На Закарпатье предпринимателю сообщили о подозрении в махинациях с тарифами на электроэнергию, из-за которых, по данным следствия, в течение почти пяти лет было недоплачено более 3,4 млн грн. Об этом информирует УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Подробности
По данным следствия, предприниматель оформил потребление электроэнергии как для жилого дома, хотя фактически она использовалась для работы торгово-развлекательного центра PLAZA.
В прокуратуре отмечают, что для этого, вероятно, он подделал договор, а поставщика не уведомил о реальном назначении объекта. В результате электроэнергию оплачивали по заниженному бытовому тарифу.
По предварительным подсчетам, сумма ущерба составляет более 3,4 млн грн. Из них около 2,95 млн грн, по данным следствия, недополучил "Энергоатом", еще более 537 тыс. грн — "Укргидроэнерго".
Действия подозреваемого квалифицировали как мошенничество в особо крупных размерах и подделку документов.
Сейчас прокуроры готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения, а также об аресте имущества. Правоохранители также проверяют возможную причастность к схеме других лиц.
Напомним
