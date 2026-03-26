Лісничий на Закарпатті збудував собі маєток на самовільно захопленій ділянці
Київ • УНН
Лісничому оголосили підозру за самовільне будівництво будинку з чаном та мангалом у селі Красна. Прокуратура вимагає знесення споруд і повернення землі.
На Закарпатті лісничому повідомили про підозру у самовільному захопленні ділянки лісового фонду, де він організував приватну забудову. Про це повідомляє Офіс генпрокурора у четвер, пише УНН.
За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури повідомлено про підозру лісничому Тиховецького лісництва Брустурянського надлісництва філії "Карпатський лісовий офіс" ДП "Ліси України". За даними слідства, він самовільно зайняв ділянку лісового фонду і облаштував її для приватного користування
З березня 2021 року підозрюваний без правовстановлюючих документів зайняв ділянку лісництва в межах села Красна Дубівської громади. Там він організував будівництво - звів будинок площею майже 66 кв. м, облаштував навіс, мангальну зону та чан. Потім територію огородили і навіть встановили відеоспостереження.
Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 197-1 КК України. Закарпатська обласна прокуратура ініціюватиме знесення незаконної забудови та повернення земель державі.
На Житомирщині викрили службовців, які намагалися підробити документи для незаконної рубки 178 сосен12.03.26, 17:19 • 3739 переглядiв