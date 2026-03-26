Лесничий на Закарпатье построил себе имение на самовольно захваченном участке

Как война на Ближнем Востоке наполняет бюджет кремля
09:53 • 12094 просмотра
Пентагон рассматривает возможность перенаправить предназначенное Украине оружие на Ближний Восток - WP
25 марта, 18:28 • 30151 просмотра
рф готовит на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, а Украина — рубежи защиты — Зеленский
Эксклюзив
25 марта, 16:27 • 53668 просмотра
Украина заходит в Африку – новый этап глобальной игры
25 марта, 13:57 • 89323 просмотра
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Эксклюзив
25 марта, 13:06 • 93813 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
25 марта, 10:45 • 64029 просмотра
Поездка на выходные - интересные места в ОдессеPhoto
25 марта, 09:00 • 64793 просмотра
Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы
Эксклюзив
24 марта, 18:26 • 77563 просмотра
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38 • 63471 просмотра
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Популярные новости
"Мир в Европе требует справедливости": в МИД приветствовали присоединение ЕС к учредителям спецтрибунала по агрессии РФ против Украины26 марта, 04:02 • 16165 просмотра
Массовое исчезновение несовершеннолетних девушек в Крыму: ЦНС фиксирует новые случаи26 марта, 05:15 • 11277 просмотра
Удар БПЛА рф по центру Днепра 26 марта - повреждены 7 многоэтажек и гимназияPhoto10:49 • 8268 просмотра
Топ-10 здоровых завтраков, которые получатся у каждогоPhoto11:31 • 15304 просмотра
Клиника Odrex теряет доверие пациентов и деньги, пока медицинский рынок растет12:14 • 6216 просмотра
публикации
Что такое тайм-менеджмент и как его освоить13:18 • 1342 просмотра
Клиника Odrex теряет доверие пациентов и деньги, пока медицинский рынок растет12:14 • 6508 просмотра
Топ-10 здоровых завтраков, которые получатся у каждогоPhoto11:31 • 15483 просмотра
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"25 марта, 13:57 • 89329 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
Эксклюзив
25 марта, 13:06 • 93817 просмотра
Топ-10 здоровых завтраков, которые получатся у каждогоPhoto11:31 • 15483 просмотра
Сергей Притула впервые рассказал, где учится его сын и планирует ли связать жизнь с военной сферой25 марта, 12:24 • 33261 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 69625 просмотра
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актерPhoto24 марта, 18:35 • 45179 просмотра
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар24 марта, 11:52 • 74309 просмотра
Лесничий на Закарпатье построил себе имение на самовольно захваченном участке

Киев • УНН

 • 1636 просмотра

Лесничему объявили подозрение за самовольное строительство дома с чаном и мангалом в селе Красная. Прокуратура требует сноса сооружений и возвращения земли.

На Закарпатье лесничему сообщили о подозрении в самовольном захвате участка лесного фонда, где он организовал частную застройку. Об этом сообщает Офис генпрокурора в четверг, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Специализированной экологической прокуратуры сообщено о подозрении лесничему Тиховецкого лесничества Брустурянского надлесничества филиала "Карпатский лесной офис" ГП "Леса Украины". По данным следствия, он самовольно занял участок лесного фонда и обустроил его для частного пользования

С марта 2021 года подозреваемый без правоустанавливающих документов занял участок лесничества в пределах села Красная Дубовской общины. Там он организовал строительство - возвел дом площадью почти 66 кв. м, обустроил навес, мангальную зону и чан. Затем территорию огородили и даже установили видеонаблюдение.

Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 197-1 УК Украины. Закарпатская областная прокуратура будет инициировать снос незаконной застройки и возвращение земель государству.

На Житомирщине разоблачили служащих, которые пытались подделать документы для незаконной рубки 178 сосен12.03.26, 17:19 • 3739 просмотров

