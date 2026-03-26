Лесничий на Закарпатье построил себе имение на самовольно захваченном участке
Киев • УНН
Лесничему объявили подозрение за самовольное строительство дома с чаном и мангалом в селе Красная. Прокуратура требует сноса сооружений и возвращения земли.
На Закарпатье лесничему сообщили о подозрении в самовольном захвате участка лесного фонда, где он организовал частную застройку. Об этом сообщает Офис генпрокурора в четверг, пишет УНН.
При процессуальном руководстве Специализированной экологической прокуратуры сообщено о подозрении лесничему Тиховецкого лесничества Брустурянского надлесничества филиала "Карпатский лесной офис" ГП "Леса Украины". По данным следствия, он самовольно занял участок лесного фонда и обустроил его для частного пользования
С марта 2021 года подозреваемый без правоустанавливающих документов занял участок лесничества в пределах села Красная Дубовской общины. Там он организовал строительство - возвел дом площадью почти 66 кв. м, обустроил навес, мангальную зону и чан. Затем территорию огородили и даже установили видеонаблюдение.
Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 197-1 УК Украины. Закарпатская областная прокуратура будет инициировать снос незаконной застройки и возвращение земель государству.
На Житомирщине разоблачили служащих, которые пытались подделать документы для незаконной рубки 178 сосен12.03.26, 17:19 • 3739 просмотров