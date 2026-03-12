На Житомирщине разоблачили служащих, которые пытались подделать документы для незаконной рубки 178 сосен

В Житомирской области предотвращены незаконные вырубки леса. Должностные лица лесоохотничьего хозяйства и предприятия лесозащиты пытались оформить 178 сосен как пораженные вредителями, чтобы получить разрешение на их вырубку. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, в июне 2024 года они по предварительному сговору внесли ложные сведения в акт лесопатологического обследования, указав, что деревья якобы повреждены вредителями и подлежат санитарной рубке. На основании этого документа был получен лесорубочный билет на проведение выборочной санитарной рубки.

Незаконный лесорубочный билет отменен, а вырубка деревьев предотвращена.

Под процессуальным руководством Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генерального прокурора должностным лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 246, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Напомним

В Ивано-Франковской области зафиксировано 15 подозрений в 13 производствах относительно незаконной рубки лесов, включая Национальный природный парк "Гуцульщина". Ущерб оценивается в 36,7 млн грн.

