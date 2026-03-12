$43.980.1150.930.10
ukenru
14:55 • 1220 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
14:27 • 3812 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
13:11 • 7740 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
11:13 • 18453 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
12 марта, 09:02 • 37033 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
12 марта, 07:14 • 46958 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Эксклюзив
11 марта, 19:47 • 56832 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
11 марта, 15:03 • 69943 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
11 марта, 14:45 • 59780 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
11 марта, 13:06 • 46754 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
На Житомирщине разоблачили служащих, которые пытались подделать документы для незаконной рубки 178 сосен

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Служащие лесхоза подделали документы о повреждении деревьев вредителями для получения разрешения на рубку. Правоохранители отменили билет и объявили подозрение.

На Житомирщине разоблачили служащих, которые пытались подделать документы для незаконной рубки 178 сосен

В Житомирской области предотвращены незаконные вырубки леса. Должностные лица лесоохотничьего хозяйства и предприятия лесозащиты пытались оформить 178 сосен как пораженные вредителями, чтобы получить разрешение на их вырубку. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, в июне 2024 года они по предварительному сговору внесли ложные сведения в акт лесопатологического обследования, указав, что деревья якобы повреждены вредителями и подлежат санитарной рубке. На основании этого документа был получен лесорубочный билет на проведение выборочной санитарной рубки.

Незаконный лесорубочный билет отменен, а вырубка деревьев предотвращена.

Под процессуальным руководством Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генерального прокурора должностным лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 246, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Напомним

В Ивано-Франковской области зафиксировано 15 подозрений в 13 производствах относительно незаконной рубки лесов, включая Национальный природный парк "Гуцульщина". Ущерб оценивается в 36,7 млн грн.

Незаконные рубки в заповедниках и лесах и десятки миллионов ущерба окружающей среде - Кравченко рассказал о пяти кейсах

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Житомирская область
Генеральный прокурор Украины