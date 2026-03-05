Незаконные рубки в заповедниках и лесах и десятки миллионов ущерба окружающей среде - Кравченко рассказал о пяти кейсах

$43.720.26
Эксклюзив
11:33 • 882 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
08:05 • 10684 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 31962 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 64115 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 72726 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 77403 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 12:44 • 42103 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 39093 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 61059 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 83104 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
Белый дом объяснил появление сыпи на шее Трампа использованием профилактического крема5 марта, 02:39
Австралия присоединилась к глобальному альянсу G7 по добыче критически важных минералов5 марта, 04:09
Правительство Китая приказало нефтеперерабатывающим заводам прекратить экспорт топлива из-за войны в Персидском заливе5 марта, 04:30
Пентагон идентифицировал погибших солдат в результате атаки иранского дрона в Кувейте5 марта, 04:49
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС09:41
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
11:33
Эксклюзив
11:33 • 882 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС09:41
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 15:27
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 72726 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 13:52
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 77403 просмотра
Владимир Зеленский
Музыкант
Дональд Трамп
Каролин Ливитт
Руслан Кравченко
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Объединенные Арабские Эмираты
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto11:40
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39
Техника
Шахед-136
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Financial Times

Незаконные рубки в заповедниках и лесах и десятки миллионов ущерба окружающей среде - Кравченко рассказал о пяти кейсах

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Прокуроры привлекают к ответственности должностных лиц и лесопользователей за незаконные рубки в заповедниках и лесах. Общая сумма ущерба окружающей среде составляет почти 95 млн грн.

Незаконные рубки в заповедниках и лесах и десятки миллионов ущерба окружающей среде - Кравченко рассказал о пяти кейсах

Прокуроры продолжают привлекать дельцов к ответственности за незаконные рубки в заповедниках и лесах, только по пяти делам из которых – почти 95 млн грн ущерба окружающей среде. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко в четверг, пишет УНН.

Незаконные рубки в заповедниках, уничтоженные тысячи деревьев и десятки миллионов гривен ущерба окружающей среде. Экологические прокуроры через суды обеспечивают возмещение ущерба и привлекают к ответственности должностных лиц и лесопользователей, допустивших или организовавших уничтожение лесов в разных регионах Украины

- написал Кравченко в соцсетях.

Подробности

Генпрокурор рассказал детали пяти дел:

  • на Тернопольщине передано в суд масштабное дело по обвинениям в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины) директору, главному лесничему и администратору государственного лесопредприятия. По данным следствия, из-за незаконного оформления документов было уничтожено 6 267 деревьев, а окружающей среде нанесен почти 57 млн грн ущерба;
    • в Днепропетровской области в суд направлен обвинительный акт в отношении бывших директора и инженера одного из филиалов ГП «Леса Украины». По данным следствия, они организовали санитарные рубки без надлежащих разрешений в пределах регионального ландшафтного парка «Днепровские леса». В результате этого незаконно срублено почти 500 деревьев, а окружающей среде нанесен более 22 млн грн ущерба (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 246 УК Украины);
      • на Житомирщине в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшей директора ГП «Грозинское», должностного лица, ответственного за ведение лесного хозяйства предприятия, и руководителя частного общества. Они организовали незаконные рубки деревьев в лесных массивах, переданных государственному предприятию под охрану. Для этого использовали поддельный лесорубочный билет. С декабря 2022 года по июнь 2023 года незаконно срублено 2321 дерево разных пород, чем окружающей среде нанесен более 12,8 млн грн ущерба. Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 УК Украины – незаконная порубка деревьев, совершенная организованной группой. Действия бывшей директора и должностного лица государственного предприятия дополнительно квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины – злоупотребление властью или служебным положением. На имущество подозреваемых наложен арест;
        • на Ивано-Франковщине с лесопользователя взыщут более 2,4 млн грн ущерба за незаконную вырубку в пределах ландшафтного заказника общегосударственного значения «Казакова долина». Здесь без разрешительных документов уничтожено 91 дерево, в том числе дубы и буки. Верховный Суд 11 февраля 2026 года подтвердил законность решений предыдущих инстанций и оставил кассационную жалобу ответчика без удовлетворения;
          • на Кировоградщине сообщено о подозрении бывшему мастеру леса Оникиевского лесничества в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия государственным интересам (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Из-за ненадлежащего контроля за сохранением леса было незаконно срублено 77 деревьев пород дуб, клен и ясень, а государству нанесен более 462 тыс. грн ущерба.

            "Экологическая прокуратура продолжает работу по защите природных ресурсов государства, привлечению виновных к ответственности и возмещению ущерба, нанесенного окружающей среде. Работаем дальше", - подчеркнул Кравченко.

            Масштабные незаконные рубки карпатских лесов обернулись 36-миллионными убытками, дельцы не обошли даже природный парк, есть 15 подозрений - Кравченко12.02.26, 13:58 • 11462 просмотра

            Юлия Шрамко

            ОбществоКриминал и ЧП
            Тернопольская область
            Ивано-Франковская область
            Житомирская область
            Руслан Кравченко
            Кировоградская область
            Днепропетровская область
            Украина