Незаконные рубки в заповедниках и лесах и десятки миллионов ущерба окружающей среде - Кравченко рассказал о пяти кейсах
Киев • УНН
Прокуроры привлекают к ответственности должностных лиц и лесопользователей за незаконные рубки в заповедниках и лесах. Общая сумма ущерба окружающей среде составляет почти 95 млн грн.
Прокуроры продолжают привлекать дельцов к ответственности за незаконные рубки в заповедниках и лесах, только по пяти делам из которых – почти 95 млн грн ущерба окружающей среде. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко в четверг, пишет УНН.
Незаконные рубки в заповедниках, уничтоженные тысячи деревьев и десятки миллионов гривен ущерба окружающей среде. Экологические прокуроры через суды обеспечивают возмещение ущерба и привлекают к ответственности должностных лиц и лесопользователей, допустивших или организовавших уничтожение лесов в разных регионах Украины
Подробности
Генпрокурор рассказал детали пяти дел:
- на Тернопольщине передано в суд масштабное дело по обвинениям в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины) директору, главному лесничему и администратору государственного лесопредприятия. По данным следствия, из-за незаконного оформления документов было уничтожено 6 267 деревьев, а окружающей среде нанесен почти 57 млн грн ущерба;
- в Днепропетровской области в суд направлен обвинительный акт в отношении бывших директора и инженера одного из филиалов ГП «Леса Украины». По данным следствия, они организовали санитарные рубки без надлежащих разрешений в пределах регионального ландшафтного парка «Днепровские леса». В результате этого незаконно срублено почти 500 деревьев, а окружающей среде нанесен более 22 млн грн ущерба (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 246 УК Украины);
- на Житомирщине в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшей директора ГП «Грозинское», должностного лица, ответственного за ведение лесного хозяйства предприятия, и руководителя частного общества. Они организовали незаконные рубки деревьев в лесных массивах, переданных государственному предприятию под охрану. Для этого использовали поддельный лесорубочный билет. С декабря 2022 года по июнь 2023 года незаконно срублено 2321 дерево разных пород, чем окружающей среде нанесен более 12,8 млн грн ущерба. Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 УК Украины – незаконная порубка деревьев, совершенная организованной группой. Действия бывшей директора и должностного лица государственного предприятия дополнительно квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины – злоупотребление властью или служебным положением. На имущество подозреваемых наложен арест;
- на Ивано-Франковщине с лесопользователя взыщут более 2,4 млн грн ущерба за незаконную вырубку в пределах ландшафтного заказника общегосударственного значения «Казакова долина». Здесь без разрешительных документов уничтожено 91 дерево, в том числе дубы и буки. Верховный Суд 11 февраля 2026 года подтвердил законность решений предыдущих инстанций и оставил кассационную жалобу ответчика без удовлетворения;
- на Кировоградщине сообщено о подозрении бывшему мастеру леса Оникиевского лесничества в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия государственным интересам (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Из-за ненадлежащего контроля за сохранением леса было незаконно срублено 77 деревьев пород дуб, клен и ясень, а государству нанесен более 462 тыс. грн ущерба.
"Экологическая прокуратура продолжает работу по защите природных ресурсов государства, привлечению виновных к ответственности и возмещению ущерба, нанесенного окружающей среде. Работаем дальше", - подчеркнул Кравченко.
