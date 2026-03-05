$43.720.26
Незаконні рубки у заповідниках та лісах і десятки мільйонів збитків довкіллю - Кравченко розповів про п'ять кейсів

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Прокурори притягують до відповідальності посадовців і лісокористувачів за незаконні рубки в заповідниках та лісах. Загальна сума збитків довкіллю становить майже 95 млн грн.

Незаконні рубки у заповідниках та лісах і десятки мільйонів збитків довкіллю - Кравченко розповів про п'ять кейсів

Прокурори продовжують притягувати ділків до відповідальності за незаконні рубки в заповідниках та лісах, лише у п'ятьох справах щодо яких - майже 95 млн грн збитків довкіллю. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко у четвер, пише УНН.

Незаконні рубки у заповідниках, знищені тисячі дерев і десятки мільйонів гривень збитків довкіллю. Екологічні прокурори через суди забезпечують відшкодування шкоди та притягують до відповідальності посадовців і лісокористувачів, які допустили або організували знищення лісів у різних регіонах України

- написав Кравченко у соцмережах.

Деталі

Генпрокурор розповів деталі п'яти справ:

  • на Тернопільщині передано до суду масштабну справу щодо обвинувачень у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України) директорці, головному лісничому та адміністратору державного лісопідприємства. За даними слідства, через незаконне оформлення документів було знищено 6 267 дерев, а довкіллю завдано майже 57 млн грн шкоди;
    • у Дніпропетровській області до суду скеровано обвинувальний акт щодо колишніх директора та інженера однієї з філій ДП «Ліси України». За даними слідства, вони організували санітарні рубки без належних дозволів у межах регіонального ландшафтного парку «Дніпровські ліси». Унаслідок цього незаконно зрубано майже 500 дерев, а довкіллю завдано понад 22 млн грн збитків (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 246 КК України);
      • на Житомирщині до суду скеровано обвинувальний акт щодо колишньої директорки ДП «Грозинське», посадовця, відповідального за ведення лісового господарства підприємства, та керівника приватного товариства. Вони організували незаконні рубки дерев у лісових масивах, переданих державному підприємству під охорону. Для цього використовували підроблений лісорубний квиток. З грудня 2022 року по червень 2023 року незаконно зрубано 2321 дерево різних порід, чим довкіллю завдано понад 12,8 млн грн збитків. Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України − незаконна порубка дерев, вчинена організованою групою. Дії колишньої директорки та посадовця державного підприємства додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України − зловживання владою або службовим становищем. На майно підозрюваних накладено арешт;
        • на Івано-Франківщині з лісокористувача стягнуть понад 2,4 млн грн збитків за незаконну вирубку в межах ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Козакова долина». Тут без дозвільних документів знищено 91 дерево, зокрема дуби та буки. Верховний Суд 11 лютого 2026 року підтвердив законність рішень попередніх інстанцій і залишив касаційну скаргу відповідача без задоволення;
          • на Кіровоградщині повідомлено про підозру колишньому майстру лісу Оникіївського лісництва у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України). Через неналежний контроль за збереженням лісу було незаконно зрубано 77 дерев порід дуб, клен та ясен, а державі завдано понад 462 тис. грн збитків.

            "Екологічна прокуратура продовжує роботу із захисту природних ресурсів держави, притягнення винних до відповідальності та відшкодування збитків, завданих довкіллю. Працюємо далі", - наголосив Кравченко.

            Масштабні незаконні рубки карпатських лісів вилилися у 36-мільйонні збитки, ділки не оминули навіть природний парк, є 15 підозр - Кравченко12.02.26, 13:58 • 11462 перегляди

            Юлія Шрамко

