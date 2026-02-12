Масштабні незаконні рубки карпатських лісів вилилися у 36-мільйонні збитки, ділки не оминули навіть природний парк, є 15 підозр - Кравченко

Через незаконну рубку лісів в Івано-Франківській області у Карпатському регіоні, у тому числі у природному парку, повідомили про 15 підозр у 13 провадженнях, відомо про 36,7 млн грн збитків, повідомив у четвер Генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах, пише УНН.

