Ексклюзив
11:56 • 2038 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
11:18 • 6652 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
09:49 • 12047 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
09:16 • 21116 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
08:30 • 67143 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 45505 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 56370 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 44516 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 35019 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 29841 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
Масштабні незаконні рубки карпатських лісів вилилися у 36-мільйонні збитки, ділки не оминули навіть природний парк, є 15 підозр - Кравченко

Київ • УНН

 • 752 перегляди

В Івано-Франківській області зафіксовано 15 підозр у 13 провадженнях щодо незаконної рубки лісів, включаючи Національний природний парк "Гуцульщина". Збитки оцінюються в 36,7 млн грн.

Масштабні незаконні рубки карпатських лісів вилилися у 36-мільйонні збитки, ділки не оминули навіть природний парк, є 15 підозр - Кравченко

Через незаконну рубку лісів в Івано-Франківській області у Карпатському регіоні, у тому числі у природному парку, повідомили про 15 підозр у 13 провадженнях, відомо про 36,7 млн грн збитків, повідомив у четвер Генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах, пише УНН.

Коли говоримо про незаконну вирубку лісу, це часто звучить абстрактно. Але за кожним таким випадком конкретні дерева, конкретні посадовці і конкретні суми збитків. На Івано-Франківщині викрито чергові порушення в сфері охорони довкілля: 13 кримінальних проваджень, 15 підозр, встановлені збитки - 36,7 млн грн

- написав Кравченко.

За його даними, ідеться про злочини у лісовій сфері: від незаконних рубок до службової недбалості при видачі лісорубних квитків.

Найбільший епізод - незаконна рубка 748 дерев у Національному природному парку "Гуцульщина". Підозри отримали колишні працівники ДП "Кутське лісове господарство"

- зазначив Генпрокурор.

Зі слів Кравченка, окремі провадження стосуються:

  • недбалості при видачі лісорубних квитків у Коломийському САЛГ;
    • незаконних рубок на території Яворівського, Устеріцького, Довгопільського, Белеївського, Перегінського, Поляницького та Марковецького лісництв;
      • перевезення незаконно зрубаної деревини;
        • незаконної порубки у захисних насадженнях регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця»;
          • рубок у Болехівській територіальній громаді.

            Серед фігурантів - колишні керівники та лісничі державних лісогосподарських підприємств, а також фізичні особи, вказав Генпрокурор.

            Кожен епізод задокументований. Від висновків інженерно-екологічних експертиз до почеркознавчих досліджень. Кожен встановлений факт отримає належну правову оцінку. Працюємо далі

            - підкреслив Кравченко.

            Юлія Шрамко

            СуспільствоКримінал та НП