Масштабні незаконні рубки карпатських лісів вилилися у 36-мільйонні збитки, ділки не оминули навіть природний парк, є 15 підозр - Кравченко
Київ • УНН
В Івано-Франківській області зафіксовано 15 підозр у 13 провадженнях щодо незаконної рубки лісів, включаючи Національний природний парк "Гуцульщина". Збитки оцінюються в 36,7 млн грн.
Через незаконну рубку лісів в Івано-Франківській області у Карпатському регіоні, у тому числі у природному парку, повідомили про 15 підозр у 13 провадженнях, відомо про 36,7 млн грн збитків, повідомив у четвер Генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах, пише УНН.
Коли говоримо про незаконну вирубку лісу, це часто звучить абстрактно. Але за кожним таким випадком конкретні дерева, конкретні посадовці і конкретні суми збитків. На Івано-Франківщині викрито чергові порушення в сфері охорони довкілля: 13 кримінальних проваджень, 15 підозр, встановлені збитки - 36,7 млн грн
За його даними, ідеться про злочини у лісовій сфері: від незаконних рубок до службової недбалості при видачі лісорубних квитків.
Найбільший епізод - незаконна рубка 748 дерев у Національному природному парку "Гуцульщина". Підозри отримали колишні працівники ДП "Кутське лісове господарство"
Зі слів Кравченка, окремі провадження стосуються:
- недбалості при видачі лісорубних квитків у Коломийському САЛГ;
- незаконних рубок на території Яворівського, Устеріцького, Довгопільського, Белеївського, Перегінського, Поляницького та Марковецького лісництв;
- перевезення незаконно зрубаної деревини;
- незаконної порубки у захисних насадженнях регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця»;
- рубок у Болехівській територіальній громаді.
Серед фігурантів - колишні керівники та лісничі державних лісогосподарських підприємств, а також фізичні особи, вказав Генпрокурор.
Кожен епізод задокументований. Від висновків інженерно-екологічних експертиз до почеркознавчих досліджень. Кожен встановлений факт отримає належну правову оцінку. Працюємо далі
