Масштабные незаконные рубки карпатских лесов обернулись 36-миллионными убытками, дельцы не обошли даже природный парк, есть 15 подозрений - Кравченко
Киев • УНН
В Ивано-Франковской области зафиксировано 15 подозрений в 13 производствах по незаконной рубке лесов, включая Национальный природный парк "Гуцульщина". Убытки оцениваются в 36,7 млн грн.
Из-за незаконной рубки лесов в Ивано-Франковской области в Карпатском регионе, в том числе в природном парке, сообщили о 15 подозрениях в 13 производствах, известно о 36,7 млн грн убытков, сообщил в четверг Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.
Когда говорим о незаконной вырубке леса, это часто звучит абстрактно. Но за каждым таким случаем конкретные деревья, конкретные должностные лица и конкретные суммы убытков. На Ивано-Франковщине выявлены очередные нарушения в сфере охраны окружающей среды: 13 уголовных производств, 15 подозрений, установленные убытки – 36,7 млн грн
По его данным, речь идет о преступлениях в лесной сфере: от незаконных рубок до служебной халатности при выдаче лесорубочных билетов.
Крупнейший эпизод – незаконная рубка 748 деревьев в Национальном природном парке "Гуцульщина". Подозрения получили бывшие работники ГП "Кутское лесное хозяйство"
По словам Кравченко, отдельные производства касаются:
- халатности при выдаче лесорубочных билетов в Коломыйском САЛХ;
- незаконных рубок на территории Яворовского, Устерицкого, Долгопольского, Белеевского, Перегинского, Поляницкого и Марковецкого лесничеств;
- перевозки незаконно срубленной древесины;
- незаконной порубки в защитных насаждениях регионального филиала «Львовская железная дорога» АО «Укрзализныця»;
- рубок в Болеховской территориальной громаде.
Среди фигурантов – бывшие руководители и лесничие государственных лесохозяйственных предприятий, а также физические лица, указал Генпрокурор.
Каждый эпизод задокументирован. От выводов инженерно-экологических экспертиз до почерковедческих исследований. Каждый установленный факт получит надлежащую правовую оценку. Работаем дальше
