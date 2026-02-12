Масштабные незаконные рубки карпатских лесов обернулись 36-миллионными убытками, дельцы не обошли даже природный парк, есть 15 подозрений - Кравченко

Из-за незаконной рубки лесов в Ивано-Франковской области в Карпатском регионе, в том числе в природном парке, сообщили о 15 подозрениях в 13 производствах, известно о 36,7 млн грн убытков, сообщил в четверг Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Когда говорим о незаконной вырубке леса, это часто звучит абстрактно. Но за каждым таким случаем конкретные деревья, конкретные должностные лица и конкретные суммы убытков. На Ивано-Франковщине выявлены очередные нарушения в сфере охраны окружающей среды: 13 уголовных производств, 15 подозрений, установленные убытки – 36,7 млн грн