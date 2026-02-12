$43.030.06
Эксклюзив
11:56 • 4016 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
11:18 • 10199 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
09:49 • 13979 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК РФ
09:16 • 23213 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
08:30 • 69647 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 46797 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 57320 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 45044 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 35320 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 30145 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
Эксклюзивы
Масштабные незаконные рубки карпатских лесов обернулись 36-миллионными убытками, дельцы не обошли даже природный парк, есть 15 подозрений - Кравченко

Киев • УНН

 • 1518 просмотра

В Ивано-Франковской области зафиксировано 15 подозрений в 13 производствах по незаконной рубке лесов, включая Национальный природный парк "Гуцульщина". Убытки оцениваются в 36,7 млн грн.

Масштабные незаконные рубки карпатских лесов обернулись 36-миллионными убытками, дельцы не обошли даже природный парк, есть 15 подозрений - Кравченко

Из-за незаконной рубки лесов в Ивано-Франковской области в Карпатском регионе, в том числе в природном парке, сообщили о 15 подозрениях в 13 производствах, известно о 36,7 млн грн убытков, сообщил в четверг Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Когда говорим о незаконной вырубке леса, это часто звучит абстрактно. Но за каждым таким случаем конкретные деревья, конкретные должностные лица и конкретные суммы убытков. На Ивано-Франковщине выявлены очередные нарушения в сфере охраны окружающей среды: 13 уголовных производств, 15 подозрений, установленные убытки – 36,7 млн грн

- написал Кравченко.

По его данным, речь идет о преступлениях в лесной сфере: от незаконных рубок до служебной халатности при выдаче лесорубочных билетов.

Крупнейший эпизод – незаконная рубка 748 деревьев в Национальном природном парке "Гуцульщина". Подозрения получили бывшие работники ГП "Кутское лесное хозяйство"

- отметил Генпрокурор.

По словам Кравченко, отдельные производства касаются:

  • халатности при выдаче лесорубочных билетов в Коломыйском САЛХ;
    • незаконных рубок на территории Яворовского, Устерицкого, Долгопольского, Белеевского, Перегинского, Поляницкого и Марковецкого лесничеств;
      • перевозки незаконно срубленной древесины;
        • незаконной порубки в защитных насаждениях регионального филиала «Львовская железная дорога» АО «Укрзализныця»;
          • рубок в Болеховской территориальной громаде.

            Среди фигурантов – бывшие руководители и лесничие государственных лесохозяйственных предприятий, а также физические лица, указал Генпрокурор.

            Каждый эпизод задокументирован. От выводов инженерно-экологических экспертиз до почерковедческих исследований. Каждый установленный факт получит надлежащую правовую оценку. Работаем дальше

            - подчеркнул Кравченко.

            На Буковине разоблачены чиновники, которые организовали незаконную рубку леса на почти 4 млн грн03.06.24, 14:54 • 76215 просмотров

            Юлия Шрамко

            ОбществоКриминал и ЧП