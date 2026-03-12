На Житомирщині викрили службовців, які намагалися підробити документи для незаконної рубки 178 сосен

На Житомирщині попереджено незаконні вирубки лісу. Службові особи лісомисливського господарства та підприємства лісозахисту намагалися оформити 178 сосен як уражені шкідниками, щоб отримати дозвіл на їх вирубку. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, у червні 2024 року вони за попередньою змовою внесли неправдиві відомості до акта лісопатологічного обстеження, вказавши, що дерева нібито пошкоджені шкідниками та підлягають санітарній рубці. На підставі цього документа було отримано лісорубний квиток на проведення вибіркової санітарної рубки.

Незаконний лісорубний квиток скасовано, а вирубку дерев попереджено.

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора службовим особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 246, ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагадаємо

В Івано-Франківській області зафіксовано 15 підозр у 13 провадженнях щодо незаконної рубки лісів, включаючи Національний природний парк "Гуцульщина". Збитки оцінюються в 36,7 млн грн.

Незаконні рубки у заповідниках та лісах і десятки мільйонів збитків довкіллю - Кравченко розповів про п'ять кейсів