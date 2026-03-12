На Житомирщині викрили службовців, які намагалися підробити документи для незаконної рубки 178 сосен

$43.980.1150.930.10
15:30 • 1012 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
15:26 • 3586 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
14:55 • 4410 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
14:27 • 6608 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
13:11 • 10063 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
11:13 • 19656 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 38354 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 48119 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 57777 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 70780 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Харків і область зазнали нічної атаки рф дронами, ворог повторно вдарив по рятувальникахPhoto12 березня, 07:59 • 41040 перегляди
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити09:55 • 38748 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto11:29 • 33706 перегляди
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12:00 • 17382 перегляди
Будапешт назвав умову повернення затриманих з українськими інкасаторами грошей12:32 • 27680 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
Ексклюзив
15:26 • 3586 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори13:41 • 7784 перегляди
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці13:32 • 8206 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto11:29 • 33927 перегляди
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити09:55 • 38976 перегляди
Володимир Зеленський
Музикант
Нікушор Дан
Михайло Федоров
Андрій Сибіга
Україна
Румунія
Сполучені Штати Америки
Чернівецька область
Польща
Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батькаVideo14:36 • 3062 перегляди
Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг14:24 • 3300 перегляди
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12:00 • 17571 перегляди
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 44870 перегляди
День народження Чака Норріса: топ фільмів зірки культових бойовиківVideo11 березня, 17:32 • 33304 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Золото
Forbes

На Житомирщині викрили службовців, які намагалися підробити документи для незаконної рубки 178 сосен

Київ • УНН

 • 728 перегляди

Службовці лісгоспу підробили документи про пошкодження дерев шкідниками для отримання дозволу на рубку. Правоохоронці скасували квиток та оголосили підозру.

На Житомирщині викрили службовців, які намагалися підробити документи для незаконної рубки 178 сосен

На Житомирщині попереджено незаконні вирубки лісу. Службові особи лісомисливського господарства та підприємства лісозахисту намагалися оформити 178 сосен як уражені шкідниками, щоб отримати дозвіл на їх вирубку. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, у червні 2024 року вони за попередньою змовою внесли неправдиві відомості до акта лісопатологічного обстеження, вказавши, що дерева нібито пошкоджені шкідниками та підлягають санітарній рубці. На підставі цього документа було отримано лісорубний квиток на проведення вибіркової санітарної рубки.

Незаконний лісорубний квиток скасовано, а вирубку дерев попереджено.

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної  прокуратури Офісу Генерального прокурора службовим особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 246, ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагадаємо

В Івано-Франківській області зафіксовано 15 підозр у 13 провадженнях щодо незаконної рубки лісів, включаючи Національний природний парк "Гуцульщина". Збитки оцінюються в 36,7 млн грн.

Незаконні рубки у заповідниках та лісах і десятки мільйонів збитків довкіллю - Кравченко розповів про п'ять кейсів05.03.26, 13:41 • 5564 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал
Житомирська область
Генеральний прокурор (Україна)