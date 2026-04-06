ТРЦ під виглядом будинку - на Закарпатті викрили схему з пільговим тарифом на електроенергію
На Закарпатті викрили схему з пільговим тарифом на електроенергію для ТРЦ PLAZA. Збитки через махінації підприємця склали понад 3,4 мільйона гривень.
На Закарпатті підприємцю повідомили про підозру у махінаціях з тарифами на електроенергію, через які, за даними слідства, протягом майже п’яти років було недоплачено понад 3,4 млн грн. Про це інформує УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
За даними слідства, підприємець оформив споживання електроенергії як для житлового будинку, хоча фактично вона використовувалася для роботи торговельно-розважального центру PLAZA.
У прокуратурі зазначають, що для цього, ймовірно, він підробив договір, а постачальника не повідомив про реальне призначення об’єкта. Унаслідок цього електроенергію оплачували за заниженим побутовим тарифом.
За попередніми підрахунками, сума збитків становить понад 3,4 млн грн. Із них близько 2,95 млн грн, за даними слідства, недоотримав "Енергоатом", ще понад 537 тис. грн — "Укргідроенерго".
Дії підозрюваного кваліфікували як шахрайство в особливо великих розмірах та підроблення документів.
Наразі прокурори готують клопотання до суду про обрання запобіжного заходу, а також про арешт майна. Правоохоронці також перевіряють можливу причетність до схеми інших осіб.
Наприкінці березня стало відомо, що місцевий лісничий на Закарпатті збудував собі маєток на самовільно захопленій ділянці. З березня 2021 року підозрюваний без правоустановчих документів зайняв ділянку лісництва в межах села Красна Дубівської громади.