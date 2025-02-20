Три нефтяных танкера загадочно пострадали от взрывов в Средиземном море

Соответствующие инциденты в центральной части Средиземноморья, связанные с повреждением невоенных судов взрывами, стали первыми - как минимум за последние 10 лет. Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В течение начала 2025 года в Средиземном море были повреждены взрывами три нефтяных танкера. Подобные инциденты - впервые за десятилетия.

Об этом говорится в сообщении источников Reuters в области судоходства и безопасности.

Два взрыва прогремели корпус танкера под мальтийским флагом, который перевозил российскую сырую нефть (sic) из Алжира, когда он причалил к порту Савона на северо-западе Италии на прошлой неделе. Итальянская прокуратура начала расследование инцидента. Следователи не исключают, что «удары» были вызваны взрывными устройствами, поскольку часть корпуса была «втянута внутрь».

Оператор судна, афинская компания Thenamaris, не сразу ответила на запрос корреспондентов информагентства о комментарии

Также речь идет о танкере Seacharm, также имеющем отношение к Thenamaris, - он был поврежден взрывом в средиземноморском турецком порту Джейхан в конце января, сообщили Reuters два источника.

Во время третьего инцидента танкер для химикатов и продуктов Grace Ferrum под флагом Либерии был поврежден возле Ливии в феврале.

По данным отслеживания кораблей LSEG, в среду у ливийского побережья судно показывало свой статус как неподчиненное. Кипрский оператор Cymare не был доступен для комментариев.

Напомним,

Судно An Yang 2 с 20 членами экипажа село на мель в 200 метрах от берега Сахалина. На борту находится более 700 тонн мазута, дизтопливо и уголь, введен режим ЧС.

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