Более 50 судов российского "теневого флота" принадлежат дубайским компаниям - Yle
Киев • УНН
Корабль Eagle S, который повредил электрокабель Estlink 2, принадлежит дубайской компании. Выявлено, что в Дубае зарегистрировано 55 судов российского "теневого флота".
Судно, которое повредило электрокабель, соединяющий Финляндию с Эстонией, принадлежит компании, зарегистрированной в Дубае. Как выяснилось, дубайским компаниям принадлежит более 50 судов российского "теневого флота". Об этом сообщает редакция финской национальной телерадиокомпании Yle, передает УНН.
Детали
Согласно расследованию Yle, судно Eagle S, которое подозревают в повреждении электрокабеля Estlink 2 между Финляндией и Эстонией, находится в собственности дубайской фирмы.
Отмечается, что редакция Yle проверила еще 149 судов, связанных с российским "теневым флотом".
Зарегистрированные в Дубае компании имеют целых 55 кораблей российского теневого флота, включенных в список эмбарго
Примерно треть судов изменили названия в течение месяца после введения санкций или позже. Также значительная часть сменила владельцев или управляющие компании. Но это, как отмечает Yle, нормальная практика.
Около трети кораблей, включенных в исследование, изменили свое название в течение месяца, соответствующего решению о санкциях или после него. Почти на таком же количестве судов сменились владелец и управляющая компания, ответственная за повседневную эксплуатацию судна. Более пятой части кораблей сменили страну флага
По информации редакции, кроме Дубаи, есть много компаний-владельцев в Индии, Китае, россии и в небольших островных государствах, где реальные отношения собственности легко скрыть.
"Постоянные изменения затрудняют выяснение реальных владельцев и операторов судов" - резюмирует Yle.
Напомним
россия использует более 1000 судов для обхода санкций, что составляет 17% мирового флота нефтяных танкеров. Теневой флот принес рф больше прибыли, чем Украина получила международной помощи с начала войны.