Более 50 судов российского "теневого флота" принадлежат дубайским компаниям - Yle

Судно, которое повредило электрокабель, соединяющий Финляндию с Эстонией, принадлежит компании, зарегистрированной в Дубае. Как выяснилось, дубайским компаниям принадлежит более 50 судов российского "теневого флота". Об этом сообщает редакция финской национальной телерадиокомпании Yle, передает УНН.

Детали

Согласно расследованию Yle, судно Eagle S, которое подозревают в повреждении электрокабеля Estlink 2 между Финляндией и Эстонией, находится в собственности дубайской фирмы.

Отмечается, что редакция Yle проверила еще 149 судов, связанных с российским "теневым флотом".

Примерно треть судов изменили названия в течение месяца после введения санкций или позже. Также значительная часть сменила владельцев или управляющие компании. Но это, как отмечает Yle, нормальная практика.

Около трети кораблей, включенных в исследование, изменили свое название в течение месяца, соответствующего решению о санкциях или после него. Почти на таком же количестве судов сменились владелец и управляющая компания, ответственная за повседневную эксплуатацию судна. Более пятой части кораблей сменили страну флага