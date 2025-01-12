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Понад 50 суден російського "тіньового флоту" належать дубайським компаніям - Yle

Понад 50 суден російського "тіньового флоту" належать дубайським компаніям - Yle

Київ • УНН

 • 56817 перегляди

Корабель Eagle S, який пошкодив електрокабель Estlink 2, належить дубайській компанії. Виявлено, що в Дубаї зареєстровано 55 суден російського "тіньового флоту".

Судно, яке пошкодило електрокабель, що з'єднує Фінляндію з Естонією, належить компанії, зареєстрованій в Дубаї. Як з'ясувалося, дубайським компаніям належить більше 50 суден російського "тіньового флоту". Про це повідомляє редакція фінської національної телерадіокомпанії Yle, передає УНН.

Деталі

Згідно з розслідуванням Yle, судно Eagle S, яке підозрюють в пошкодженні електрокабелю Estlink 2 між Фінляндією та Естонією, перебуває у власності дубайської фірми.

Зазначається, що редакція Yle перевірила ще 149 суден, пов’язаних із російським "тіньовим флотом".

Зареєстровані в Дубаї компанії мають цілих 55 кораблів російського тіньового флоту, включених до списку ембарго

- повідомляє Yle.

Приблизно третина суден змінили назви протягом місяця після введення санкцій або пізніше. Також значна частина змінила власників або керівні компанії. Але це, як зазначає Yle, нормальна практика.

Близько третини кораблів, включених у дослідження, змінили свою назву протягом місяця, що відповідає рішенню про санкції або після нього. Майже на такій кількості суден змінилися власник і керуюча компанія, відповідальна за повсякденну експлуатацію судна. Понад п'яту частину кораблів змінили країну прапора.

- йдеться у дописі.

За інформацією редакції, крім Дубаї, є багато компаній-власників в Індії, Китаї, росії та у невеликих острівних державах, де реальні відносини власності легко приховати.

"Постійні зміни ускладнюють з'ясування реальних власників та операторів судів" - резюмує Yle.

Нагадаємо

росія використовує понад 1000 суден для обходу санкцій, що становить 17% світового флоту нафтових танкерів. Тіньовий флот приніс рф більше прибутку, ніж Україна отримала міжнародної допомоги з початку війни.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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