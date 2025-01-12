Понад 50 суден російського "тіньового флоту" належать дубайським компаніям - Yle

Судно, яке пошкодило електрокабель, що з'єднує Фінляндію з Естонією, належить компанії, зареєстрованій в Дубаї. Як з'ясувалося, дубайським компаніям належить більше 50 суден російського "тіньового флоту". Про це повідомляє редакція фінської національної телерадіокомпанії Yle, передає УНН.

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Згідно з розслідуванням Yle, судно Eagle S, яке підозрюють в пошкодженні електрокабелю Estlink 2 між Фінляндією та Естонією, перебуває у власності дубайської фірми.

Зазначається, що редакція Yle перевірила ще 149 суден, пов’язаних із російським "тіньовим флотом".

Приблизно третина суден змінили назви протягом місяця після введення санкцій або пізніше. Також значна частина змінила власників або керівні компанії. Але це, як зазначає Yle, нормальна практика.

Близько третини кораблів, включених у дослідження, змінили свою назву протягом місяця, що відповідає рішенню про санкції або після нього. Майже на такій кількості суден змінилися власник і керуюча компанія, відповідальна за повсякденну експлуатацію судна. Понад п'яту частину кораблів змінили країну прапора.