Три нафтові танкери загадково постраждали від вибухів у Середземному морі
Київ • УНН
За останній місяць у Середземному морі зафіксовано три випадки пошкодження нафтових танкерів вибухами. Інциденти сталися біля берегів Італії, Туреччини та Лівії, причини вибухів наразі невідомі.
Відповідні інциденти в центральній частині Середземномор'я, пов'язані з пошкодженням невійськових суден вибухами, стали першими - як мінімум за останні 10 років. Передає УНН із посиланням на Reuters.
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Упродовж початку 2025 року в Середземному морі були пошкоджені вибухами три нафтові танкери. Подібні інциденти - вперше за десятиліття.
Про це ідеться у повідомленні джерел Reuters у галузі судноплавства та безпеки.
Два вибухи прогриміли корпус танкера під мальтійським прапором, який перевозив російську сиру нафту (sic) з Алжиру, коли він причалив до порту Савона на північному заході Італії минулого тижня. Італійська прокуратура почала розслідування інциденту. Слідчі не виключають, що "удари" були спричинені вибуховими пристроями, оскільки частина корпусу була "втягнута всередину".
Оператор судна, афінська компанія Thenamaris, не відразу відповіла на запит кореспондентів інформагентства про коментар
Також ідеться про танкер Seacharm, що також має відношення до Thenamaris, - його було пошкоджено вибухом у середземноморському турецькому порту Джейхан наприкінці січня, повідомили Reuters два джерела.
Під час третього інциденту танкер для хімікатів і продуктів Grace Ferrum під прапором Ліберії був пошкоджений біля Лівії в лютому.
За даними відстеження кораблів LSEG, у середу біля лівійського узбережжя судно показувало свій статус як непідпорядковане. Кіпрський оператор Cymare не був доступний для коментарів.
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