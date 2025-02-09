Китайське вантажне судно сіло на мілину біля берегів Сахаліну

Китайське вантажне судно An Yang 2 сіло на мілину недалеко від Сахаліну, лише за 200 метрів від берега. На борту перебувають 20 членів екіпажу.

Пише УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Китайське вантажне судно An Yang 2 сіло на мілину недалеко від порту Невельськ на Сахаліні, приблизно за 200 метрів від берега. Воно прямувало до Невельська з китайського порту Цзян'їнь, проте в ніч на 9 лютого зазнало аварії.

На борту перебувають 20 членів екіпажу. Рятувальна операція запланована, але її поки що неможливо розпочати через несприятливі погодні умови.