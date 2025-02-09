Китайське вантажне судно сіло на мілину біля берегів Сахаліну
Київ • УНН
Судно An Yang 2 з 20 членами екіпажу сіло на мілину за 200 метрів від берега Сахаліну. На борту перебуває понад 700 тонн мазуту, дизпаливо і вугілля, введено режим НС.
Китайське вантажне судно An Yang 2 сіло на мілину недалеко від Сахаліну, лише за 200 метрів від берега. На борту перебувають 20 членів екіпажу.
Пише УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Китайське вантажне судно An Yang 2 сіло на мілину недалеко від порту Невельськ на Сахаліні, приблизно за 200 метрів від берега. Воно прямувало до Невельська з китайського порту Цзян'їнь, проте в ніч на 9 лютого зазнало аварії.
На борту перебувають 20 членів екіпажу. Рятувальна операція запланована, але її поки що неможливо розпочати через несприятливі погодні умови.
За словами екіпажу, постраждалих немає. ТАСС повідомляє, що судно перевозило вугілля, мазут і моторне масло.
За даними Telegram-каналу Baza, на борту перебувають 56 тонн дизельного палива, 706 тонн мазуту і тисяча тонн вугілля. Судно отримало пробоїну.
За офіційними даними, витоку палива не зафіксовано, проте в Невельському районі введено режим надзвичайної ситуації. Слідчий комітет почав перевірку за фактом можливого порушення правил безпеки морського руху.
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