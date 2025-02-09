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Китайское грузовое судно село на мель у берегов Сахалина

Китайское грузовое судно село на мель у берегов Сахалина

Киев  •  УНН

 • 7245 просмотра

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Судно An Yang 2 с 20 членами экипажа село на мель в 200 метрах от берега Сахалина. На борту находится более 700 тонн мазута, дизтопливо и уголь, введен режим ЧС.

Китайское грузовое судно An Yang 2 село на мель недалеко от Сахалина, всего в 200 метрах от берега. На борту находятся 20 членов экипажа.

Пишет УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Китайское грузовое судно An Yang 2 село на мель недалеко от порта Невельск на Сахалине, примерно в 200 метрах от берега. Оно направлялось в Невельск из китайского порта Цзянъинь, однако в ночь на 9 февраля потерпело аварию.

На борту находятся 20 членов экипажа. Спасательная операция запланирована, но её пока невозможно начать из-за неблагоприятных погодных условий.

По словам экипажа, пострадавших нет. ТАСС сообщает, что судно перевозило уголь, мазут и моторное масло.

По данным Telegram-канала Baza, на борту находятся 56 тонн дизельного топлива, 706 тонн мазута и тысяча тонн угля. Судно получило пробоину.

По официальным данным, утечки топлива не зафиксировано, однако в Невельском районе введён режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет начал проверку по факту возможного нарушения правил безопасности морского движения.

Напомним 

російське торговельне судно Ursa Major затонуло у Середземному морі біля берегів Іспанії. Чотирнадцять членів екіпажу доставили в порт Картахени. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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