Китайское грузовое судно село на мель у берегов Сахалина
Киев • УНН
Судно An Yang 2 с 20 членами экипажа село на мель в 200 метрах от берега Сахалина. На борту находится более 700 тонн мазута, дизтопливо и уголь, введен режим ЧС.
Китайское грузовое судно An Yang 2 село на мель недалеко от Сахалина, всего в 200 метрах от берега. На борту находятся 20 членов экипажа.
Пишет УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Китайское грузовое судно An Yang 2 село на мель недалеко от порта Невельск на Сахалине, примерно в 200 метрах от берега. Оно направлялось в Невельск из китайского порта Цзянъинь, однако в ночь на 9 февраля потерпело аварию.
На борту находятся 20 членов экипажа. Спасательная операция запланирована, но её пока невозможно начать из-за неблагоприятных погодных условий.
По словам экипажа, пострадавших нет. ТАСС сообщает, что судно перевозило уголь, мазут и моторное масло.
По данным Telegram-канала Baza, на борту находятся 56 тонн дизельного топлива, 706 тонн мазута и тысяча тонн угля. Судно получило пробоину.
По официальным данным, утечки топлива не зафиксировано, однако в Невельском районе введён режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет начал проверку по факту возможного нарушения правил безопасности морского движения.
Напомним
російське торговельне судно Ursa Major затонуло у Середземному морі біля берегів Іспанії. Чотирнадцять членів екіпажу доставили в порт Картахени.