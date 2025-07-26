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Треть британских депутатов требуют признать независимость Палестины

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Более трети депутатов британского парламента, около 220 человек из девяти партий, подписали письмо Киру Стармеру с требованием признать Палестинское государство. Они считают это важным шагом к реализации принципа двух государств.

Треть британских депутатов требуют признать независимость Палестины

Более трети депутатов британского парламента подписали письмо Киру Стармеру с требованием признания Палестинского государства. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Около 220 депутатов из девяти политических партий поддержали обращение – более половины из них представляют Лейбористскую партию. Они убеждены, что признание Палестины со стороны Великобритании станет "мощным сигналом" и важным шагом к реализации принципа двух государств.

Это письмо усиливает давление на премьер-министра после того, как Франция заявила о намерении признать палестинскую государственность в течение нескольких месяцев.

В предыдущем заявлении после срочного телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном и лидером немецких христианских демократов Фридрихом Мерцем, Кир Стармер подчеркнул, что признание Палестины должно происходить в рамках "более широкого плана", который в конечном итоге приведет к созданию двух государств.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении признать палестинское государство в сентябре на Генассамблее ООН. Это решение вызвало резкое осуждение Израиля и США, но получило положительно-нейтральную реакцию от европейских союзников.

"То, что он говорит, не имеет значения": Трамп отреагировал на заявление Макрона по Палестине25.07.25, 19:38 • 2570 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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Кир Стармер
Фридрих Мерц
Эммануэль Макрон
Франция
Великобритания
Государство Палестина
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