Третина британських депутатів вимагають визнати незалежність Палестини
Київ • УНН
Понад третина депутатів британського парламенту, близько 220 осіб з дев'яти партій, підписали лист до Кіра Стармера з вимогою визнати Палестинську державу. Вони вважають це важливим кроком до реалізації принципу двох держав.
Понад третина депутатів британського парламенту підписали листа до Кіра Стармера з вимогою визнання Палестинської держави. Про це повідомляє BBC, пише УНН.
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Близько 220 депутатів із дев’яти політичних партій підтримали звернення - понад половина з них представляють Лейбористську партію. Вони переконані, що визнання Палестини з боку Великої Британії стане "потужним сигналом" і важливим кроком до реалізації принципу двох держав.
Цей лист посилює тиск на прем'єр-міністра після того, як Франція заявила про намір визнати палестинську державність упродовж кількох місяців.
У попередній заяві після термінової телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном і лідером німецьких християнських демократів Фрідріхом Мерцем, Кір Стармер наголосив, що визнання Палестини має відбуватись у межах "ширшого плану", що врешті-решт призведе до створення двох держав.
Нагадаємо
Президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір визнати палестинську державу у вересні на Генасамблеї ООН. Це рішення викликало різке засудження Ізраїлю та США, але отримало позитивно-нейтральну реакцію від європейських союзників.
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