Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Требовал "откат" за поставку учебного оборудования в киевские школы: в СБУ рассказали детали задержания чиновника КГГА

Киев • УНН

 • 160 просмотра

Директора КП КГГА задержали за вымогательство 1,2 млн грн от подрядчика за поставку учебного оборудования в школы. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Требовал "откат" за поставку учебного оборудования в киевские школы: в СБУ рассказали детали задержания чиновника КГГА

Служба безопасности совместно с Национальной полицией разоблачили на взятке директора одного из коммунальных предприятий Киевской городской госадминистрации (КП КГГА). По материалам дела, чиновник требовал от подрядчика почти 1,2 млн грн за подписание контракта на поставку учебного оборудования в столичные школы. В СБУ рассказали детали задержания должностного лица, пишет УНН.

Детали

Как установило расследование, размер взятки составлял 10% от общей суммы договора, заключенного в декабре 2025 года.

После определения победителя тендера, руководитель КП КГГА встретился с предпринимателем и потребовал "откат" за своевременную оплату поставленного оборудования.

Правоохранители задокументировали преступные действия должностного лица и задержали его "на горячем" в Киеве после получения всей суммы неправомерной выгоды.

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества

- говорится в сообщении.

Продолжается расследование для установления и привлечения к ответственности всех виновных лиц.

Разоблачена мошенническая группа, которая под видом помощи ООН и онлайн-продаж обманула граждан почти на 1 млн грн05.02.26, 16:31 • 2630 просмотров

Ольга Розгон

