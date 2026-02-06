Требовал "откат" за поставку учебного оборудования в киевские школы: в СБУ рассказали детали задержания чиновника КГГА
Киев • УНН
Директора КП КГГА задержали за вымогательство 1,2 млн грн от подрядчика за поставку учебного оборудования в школы. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Служба безопасности совместно с Национальной полицией разоблачили на взятке директора одного из коммунальных предприятий Киевской городской госадминистрации (КП КГГА). По материалам дела, чиновник требовал от подрядчика почти 1,2 млн грн за подписание контракта на поставку учебного оборудования в столичные школы. В СБУ рассказали детали задержания должностного лица, пишет УНН.
Детали
Как установило расследование, размер взятки составлял 10% от общей суммы договора, заключенного в декабре 2025 года.
После определения победителя тендера, руководитель КП КГГА встретился с предпринимателем и потребовал "откат" за своевременную оплату поставленного оборудования.
Правоохранители задокументировали преступные действия должностного лица и задержали его "на горячем" в Киеве после получения всей суммы неправомерной выгоды.
В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере).
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества
Продолжается расследование для установления и привлечения к ответственности всех виновных лиц.
