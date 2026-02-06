Вимагав "відкат" за поставку навчального обладнання до київських шкіл: у СБУ розповіли деталі затримання посадовця КМДА

$43.140.03
50.900.14
ukenru
Ексклюзив
11:00 • 4622 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
09:41 • 8300 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
09:02 • 12457 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 49515 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 47895 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 37829 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 50283 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 91891 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 34907 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 31489 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
11:00 • 4622 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 49515 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 91891 перегляди
Вимагав "відкат" за поставку навчального обладнання до київських шкіл: у СБУ розповіли деталі затримання посадовця КМДА

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Директора КП КМДА затримали за вимагання 1,2 млн грн від підрядника за поставку навчального обладнання до шкіл. Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Вимагав "відкат" за поставку навчального обладнання до київських шкіл: у СБУ розповіли деталі затримання посадовця КМДА

Служба безпеки спільно з Національною поліцією викрили на хабарі директора одного з комунальних підприємств Київської міської держадміністрації (КП КМДА). За матеріалами справи, чиновник вимагав від підрядника майже 1,2 млн грн за підписання контракту на поставку навчального обладнання до столичних шкіл. У СБУ розповіли деталі затримання посадовця, пише УНН.

Детелі

Як встановило розслідування, розмір хабаря становив 10% від загальної суми договору, укладеного у грудні 2025 року.

Після визначення переможця тендера, керівник КП КМДА зустрівся з підприємцем і вимагав "відкат" за своєчасну оплату поставленого обладнання.

Правоохоронці задокументували злочинні дії посадовця і затримали його "на гарячому" в Києві після одержання всієї суми неправомірної вигоди.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі).

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

- йдеться у повідомленні.

Триває розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Викрито шахрайську групу, яка під виглядом допомоги ООН та онлайн-продажів ошукала громадян майже на 1 млн грн05.02.26, 16:31 • 2632 перегляди

Ольга Розгон

