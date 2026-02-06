Вимагав "відкат" за поставку навчального обладнання до київських шкіл: у СБУ розповіли деталі затримання посадовця КМДА
Київ • УНН
Директора КП КМДА затримали за вимагання 1,2 млн грн від підрядника за поставку навчального обладнання до шкіл. Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Служба безпеки спільно з Національною поліцією викрили на хабарі директора одного з комунальних підприємств Київської міської держадміністрації (КП КМДА). За матеріалами справи, чиновник вимагав від підрядника майже 1,2 млн грн за підписання контракту на поставку навчального обладнання до столичних шкіл. У СБУ розповіли деталі затримання посадовця, пише УНН.
Детелі
Як встановило розслідування, розмір хабаря становив 10% від загальної суми договору, укладеного у грудні 2025 року.
Після визначення переможця тендера, керівник КП КМДА зустрівся з підприємцем і вимагав "відкат" за своєчасну оплату поставленого обладнання.
Правоохоронці задокументували злочинні дії посадовця і затримали його "на гарячому" в Києві після одержання всієї суми неправомірної вигоди.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі).
Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Триває розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб.
Викрито шахрайську групу, яка під виглядом допомоги ООН та онлайн-продажів ошукала громадян майже на 1 млн грн05.02.26, 16:31 • 2632 перегляди