Трамп обещает нефтяникам отменить экологические нормы в обмен на миллиард долларов для его избирательной кампании - СМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
  •  100978 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  125903 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  133662 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  130818 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  147522 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  128991 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  132276 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121827 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167900 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150689 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

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7 мая 2024, 11:15  •  302855 просмотра

Трамп обещает нефтяникам отменить экологические нормы в обмен на миллиард долларов для его избирательной кампании - СМИ

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал руководителям нефтяных компаний отменить экологические нормы в обмен на взнос в размере 1 миллиарда долларов на свою предвыборную кампанию, предлагая большие прибыли и меньше ограничений для отрасли.

Новости Мира •   •  11025 просмотра
Трамп обещает нефтяникам отменить экологические нормы в обмен на миллиард долларов для его избирательной кампании - СМИ

Посевная-2024: украинские аграрии засеяли уже 4,3 млн га зерна

Украинские фермеры уже засеяли около 10 миллионов гектаров яровыми культурами, включая зерновые, бобовые, подсолнечник, сою и сахарную свеклу, во время нынешней весенней посевной кампании.

Экономика •   •  11390 просмотра
Посевная-2024: украинские аграрии засеяли уже 4,3 млн га зерна

россия начала наступление на Харьковском направлении, Украине удалось остановить оккупантов артиллерийским огнем - Зеленский

Украина успешно отразила новую волну контрнаступления России на Харьковском направлении артиллерийским огнем после подготовки к наступлению.

Война •   •  13274 просмотра
россия начала наступление на Харьковском направлении, Украине удалось остановить оккупантов артиллерийским огнем - Зеленский

Bloomberg: прямые иностранные инвестиции в Китай упали на более чем 50%

Прямые иностранные инвестиции Китая упали на 56% в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $10,3 млрд.

Новости Мира •   •  9990 просмотра
Bloomberg: прямые иностранные инвестиции в Китай упали на более чем 50%

россия намерена создать 10-километровую буферную зону на границе, продолжаются бои - СМИ о Харьковщине

россия намерена создать 10-километровую буферную зону на границе, бои на границе Харьковщины продолжаются, сообщает "Суспільне".

Война •   •  10415 просмотра
россия намерена создать 10-километровую буферную зону на границе, продолжаются бои - СМИ о Харьковщине

россияне снова обстреляли Волчанск в Харьковской области, ранены двое местных

Во время очередного обстрела Волчанска 10 мая двое местных жителей получили осколочные ранения и были госпитализированы.

Война •   •  10133 просмотра
россияне снова обстреляли Волчанск в Харьковской области, ранены двое местных

Ситуация в энергосистеме не самая сложная, но летом будут новые вызовы - Укрэнерго

Текущая ситуация в энергосистеме не является самой сложной, но летом ожидаются новые вызовы, связанные с дефицитом электроэнергии из-за повреждений.

Экономика •   •  8708 просмотра
Ситуация в энергосистеме не самая сложная, но летом будут новые вызовы - Укрэнерго

Бизнесу и муниципалитетам предлагают уже готовить заявки для инвестиций в рамках Ukraine Facility: Минэкономики готово помочь

Минэкономики хочет привлечь помощь с финансированием команд экспертов для помощи бизнесу и муниципалитетам с заявками на инвестиционные проекты в рамках Ukraine Facility.

Экономика •   •  9460 просмотра
Бизнесу и муниципалитетам предлагают уже готовить заявки для инвестиций в рамках Ukraine Facility: Минэкономики готово помочь

Без танков и тяжелой бронетехники: британская разведка объяснила, о чем свидетельствует "парад победы" в Москве

Отсутствие тяжелой военной техники, в частности боевых танков, современной авиации на "параде" в Москве свидетельствует о масштабных потерях рф на войне в Украине.

Война •   •  21940 просмотра
Без танков и тяжелой бронетехники: британская разведка объяснила, о чем свидетельствует "парад победы" в Москве

Дефицит в энергосистеме: почему ограничивают в потреблении только небытовых потребителей

Для сбалансирования энергосистемы Украины во время дефицита Укрэнерго применяет ограничения потребления для небытовых потребителей через графики ограничения мощности в зависимости от ситуации.

Экономика •   •  19447 просмотра
Дефицит в энергосистеме: почему ограничивают в потреблении только небытовых потребителей