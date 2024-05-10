Трамп обещает нефтяникам отменить экологические нормы в обмен на миллиард долларов для его избирательной кампании - СМИ

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал руководителям нефтяных компаний страны, что отменит экологические нормы и правила, которые негативно влияют на прибыль компаний. В обмен на это он просит их внести миллиард долларов на его избирательную кампанию. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Washington Post, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в прошлом месяце Трамп встречался с высшими руководителями нефтяной отрасли Соединенных Штатов в своей резиденции Мар-а-Лаго.

Издание выяснило, что на встрече присутствовали около двух десятков руководителей, в том числе генеральный директор и основатель газовой компании Venture Global Майк Сабел и гендиректор газовой компании Cheniere Energy Джек Фуско. Среди приглашенных также были представители компаний Chevron, Continental Resources, Exxon и Occidental Petroleum.

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В ходе разговора один из присутствующих нефтяников пожаловался на то, что они продолжают сталкиваться с обременительными экологическими нормами.

Трамп взамен заявил, что они все "достаточно богаты, чтобы собрать миллиард долларов и вернуть меня в Белый дом". В знак благодарности Трамп обещает немедленно отменить десятки экологических правил и политик Байдена по улучшению состояния окружающей среды и не допустить принятия новых.

Дополнение

Экс-президент заверил, что при его второй каденции нефтяники получат еще большие прибыли благодаря ускорению выдачи разрешений и ослаблению регулирования.

В частности, Трамп пообещал немедленно прекратить замораживание администрацией Байдена выдачи разрешений на новый экспорт сжиженного природного газа (СПГ)

Он также отметил, что начнет продавать на аукционах больше прав на бурение нефтяных скважин в Мексиканском заливе, а также отменит ограничения на бурение в Арктике на Аляске.

К тому же бывший президент США пообещал нефтяникам отменить правила, требующие от автопроизводителей уменьшать выбросы из выхлопных труб автомобилей, назвав эти правила "смешными".

Напомним

Издание Reuters из собственных источников узнало, что зять Дональда Трампа, Джаред Кушнер, делает звонки, чтобы побудить доноров принять участие в сборе средств Трампа в Нью-Йорке.

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