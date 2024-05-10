Трамп обіцяє нафтовикам скасувати екологічні норми в обмін на мільярд доларів для його виборчої кампанії - ЗМІ
Київ • УНН
Колишній президент США Дональд Трамп пообіцяв керівникам нафтових компаній скасувати екологічні норми в обмін на внесок у розмірі 1 мільярда доларів на свою передвиборчу кампанію, пропонуючи більші прибутки та менше обмежень для галузі.
Колишній президент США Дональд Трамп пообіцяв керівникам нафтових компаній країни, що скасує екологічні норми й правила, які негативно впливають на прибуток компаній. В обмін на це він просить їх внести мільярд доларів на його виборчу кампанію. Про це з посиланням на власні джерела пише Washington Post, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що минулого місяця Трамп зустрічався з вищими керівниками нафтової галузі Сполучених Штатів у своїй резиденції Мар-а-Лаго.
Видання з'ясувало, що на зустрічі були присутні близько двох десятків керівників, зокрема генеральний директор і засновник газової компанії Venture Global Майк Сабел і гендиректор газової компанії Cheniere Energy Джек Фуско. Серед запрошених також були представники компаній Chevron, Continental Resources, Exxon і Occidental Petroleum.
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У ході розмови один із присутніх нафтовиків поскаржився на те, що вони продовжують стикатися з обтяжливими екологічними нормами.
Трамп натомість заявив, що вони всі "достатньо заможні, щоб зібрати мільярд доларів і повернути мене в Білий дім". В знак подяки Трамп обіцяє негайно скасувати десятки екологічних правил і політик Байдена щодо покращення стану навколишнього середовища і не допустити ухвалення нових.
Доповнення
Експрезидент запевнив, що за його другої каденції нафтовики отримають ще більші прибутки завдяки прискоренню видачі дозволів та послабленню регулювання.
Зокрема, Трамп пообіцяв негайно припинити заморожування адміністрацією Байдена видачі дозволів на новий експорт скрапленого природного газу (СПГ)
Він також зазначив, що почне продавати на аукціонах більше прав на буріння нафтових свердловин у Мексиканській затоці, а також скасує обмеження на буріння в Арктиці на Алясці.
До того ж колишній президент США пообіцяв нафтовикам скасувати правила, що вимагають від автовиробників зменшувати викиди з вихлопних труб автівок, назвавши ці правила "смішними".
Нагадаємо
Видання Reuters з власних джерел дізналось, що зять Дональда Трампа, Джаред Кушнер, робить дзвінки, щоб спонукати донорів узяти участь у зборі коштів Трампа в Нью-Йорку.
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