The Telegraph: Трамп вимагатиме від НАТО підняти витрати на оборону до 3% ВВП без урахування допомоги Києву
Київ • УНН
У разі обрання президентом Трамп планує вимагати від союзників по НАТО збільшити витрати на оборону до 3% ВВП, за винятком допомоги Україні.
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп у разі обрання може чинити тиск на союзників НАТО з метою підвищення мінімального порога видатків на оборону до 3% ВВП, повідомили джерела The Daily Telegraph, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що під час розрахунку не повинна враховуватися військова допомога Україні, як це відбувається зараз.
За інформацією британської газети, Трамп раніше розмірковував над темою підвищення мінімального порога видатків на оборону. Він зміцнився в цій ідеї після переговорів у Нью-Йорку із президентом Польщі Анджеєм Дудою.
Доповнення
У 2023 році лише 11 із 32 членів НАТО досягли мети з видатків на оборону в 2%, яка зараз стоїть перед союзниками. Це США, Великобританія, Польща, Греція, Естонія, Литва, Фінляндія, Латвія, Угорщина, Словаччина та Данія. Понад 3% ВВП на оборону спрямовують Польща, США та Греція.
У Євросоюзі раніше підтверджували, що деякі члени альянсу обговорюють підвищення цільового показника до 3% ВВП. Однак, наприклад, прем'єр Великобританії Ріші Сунак минулого тижня говорив, що витрати країни на оборону збільшаться до 2,5% ВВП до кінця десятиліття.
Справа про штурм Капітолія: Трамп підтвердив, що хотів приїхати туди 6 січня02.05.24, 09:06 • 32194 перегляди