Справа про штурм Капітолія: Трамп підтвердив, що хотів приїхати туди 6 січня

Колишній президент США Дональд Трамп у середу підтвердив, що сказав агентам Секретної служби, що хоче поїхати в Капітолій 6 січня 2021 року, в день коли протестуючі проти результатів виборів президента 2020 штурмували і захопили будівлю установи. Про це пише The Hill, передає УНН.

Як повідомляється, Трамп, виступаючи перед прихильниками у Вісконсіні, довго скаржився на свої судові справи. Потім почав нападати на законодавців, які розслідують заворушення в Капітолії 6 січня.

Трамп висміяв твердження про те, що він накинувся на офіцерів у своєму автомобілі, коли вони йому відмовили від відвідування Капітолія.

"Пам'ятаєте людину, яка сказала, що я напав на агента Секретної служби в передній частині машини? Це не моя справа. Я любитель, а не боєць. Пам'ятаєте це? А це круті хлопці", - сказав Трамп.

The Hill пише, що колишній президент продовжив висміювати свідчення експомічниці Білого дому Кессіді Гатчінсон, яка розповіла комісії Конгресу з розслідування нападу на Капітолій, що чула від інших людей, що Трамп "схопився" за кермо біля Білого дому, явно намагаючись згорнути в бік Капітолію.

"Це безумство. Я сидів позаду, і знаєте, що я сказав, я сказав: "Я б хотів спуститися туди, тому що я бачу багато людей, які йдуть униз"", - сказав Трамп у середу.

"Вони сказали: "Сер, буде краще, якщо ви цього не зробите". Я сказав: "Ну, я б хотів... як ви, хлопці, думаєте". У цьому й полягала вся розмова. Ці люди божевільні".

The Hill зазначає, що Дії Трампа 6 січня, коли протестувальники увірвалися в Капітолій, в спробах не допустити визнання результатів виборів президента 2020 року , стали центральним моментом у кампанії президента Байдена з переобрання, і вони лягли в основу федеральних звинувачень проти Трампа у Вашингтоні.

Штурм Капітолію

6 січня 2021 року натовп протестуючих, що підтримували 45-го президента США Дональда Трампа в спробах не допустити визнання результатів виборів президента 2020 року, штурмувала і захопила будівлю Капітолію. Натовп кілька годин утримував будівлю. Службі безпеки довелося евакуювати всіх членів парламенту США, присутніх на спільному засіданні двох палат, яке зібралося для затвердження результатів виборів. Пізніше Конгрес все ж затвердив перемогу Джозефа Байдена.

В результаті штурму Капітолію загинуло п'ять осіб. Кілька десятків людей було заарештовано за незаконне проникнення в державну установу.

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