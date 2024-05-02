Дело о штурме Капитолия: Трамп подтвердил, что хотел приехать туда 6 января

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
  •  19059 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
  •  111836 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
  •  113588 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
  •  114768 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
  •  113867 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
  •  101160 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
1 мая 2024, 05:27  •  103657 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
30 апреля 2024, 11:59  •  125333 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
30 апреля 2024, 11:29  •  120235 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

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Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
30 апреля 2024, 07:46  •  128375 просмотра

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Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  248215 просмотра

Дело о штурме Капитолия: Трамп подтвердил, что хотел приехать туда 6 января

Бывший президент США Дональд Трамп подтвердил, что хотел бы посетить Капитолий 6 января 2021 года, в день, когда протестующие штурмовали и захватили здание, пытаясь помешать утверждению результатов президентских выборов 2020 года.

Новости Мира •   •  1007 просмотра
Дело о штурме Капитолия: Трамп подтвердил, что хотел приехать туда 6 января

На Николаевщине обломки ракеты рф повредили транспортную инфраструктуру

Обломки российских ракет повредили транспортную инфраструктуру в Николаевской области после вражеского ракетного удара, а акватория Очаковской общины также попала под обстрел со стороны россии 1 мая, хотя о жертвах не сообщалось.

Война •   •  2123 просмотра
На Николаевщине обломки ракеты рф повредили транспортную инфраструктуру

ГП "Леса Украины" добавили в список особо важных для экономики

Государственное специализированное хозяйственное предприятие "Леса Украины" было включено в перечень субъектов хозяйствования, имеющих особое экономическое значение, что позволит улучшить корпоративное управление и привлечь инвестиции для управления его 6,6 миллионами гектаров государственных земель лесного фонда.

Экономика •   •  2682 просмотра
ГП "Леса Украины" добавили в список особо важных для экономики

ГУР: оккупанты используют дроны-камикадзе над ядерными реакторами ЗАЭС

Оккупанты используют беспилотники-камикадзе над ядерными реакторами захваченной россией Запорожской атомной электростанции, что грозит катастрофическими последствиями, свидетельствуют данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Война •   •  2827 просмотра
ГУР: оккупанты используют дроны-камикадзе над ядерными реакторами ЗАЭС

В рф жалуются на атаку дронов и повреждение энергетической инфраструктуры: есть обесточивание

Атаки беспилотников повредили объекты энергетической инфраструктуры в орловской и курской областях россии, что привело к отключению электроэнергии в нескольких районах.

Новости Мира •   •  3248 просмотра
В рф жалуются на атаку дронов и повреждение энергетической инфраструктуры: есть обесточивание

Курс валют на 2 мая: гривна девальвировала на 12 копеек

Национальный банк Украины девальвировал гривну на 12 копеек, установив официальный курс на уровне 39,6370 UAH/USD.

Экономика •   •  3118 просмотра
Курс валют на 2 мая: гривна девальвировала на 12 копеек

Никополь и две громады в Днепропетровской области враг с ночи атаковал из артиллерии, РСЗО и дронами

Российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, РСЗО и беспилотников-камикадзе, повредив жилые и административные здания, сельскохозяйственную компанию и микроавтобус.

Война •   •  3933 просмотра
Никополь и две громады в Днепропетровской области враг с ночи атаковал из артиллерии, РСЗО и дронами

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Депутаты из аграрного комитета выразили сомнения относительно коррупционного дела против министра Николая Сольского, назвав его профессионалом и предположив политическое преследование, а некоторые депутаты даже намекнули, что дело было сфабриковано.

политика •   •  19059 просмотра
Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Восемь человек госпитализировали после столкновений с полицией в Грузии

Восемь протестующих были госпитализированы после столкновений с полицией во время митинга против закона об "иностранных агентах" в Грузии.

Новости Мира •   •  4235 просмотра
Восемь человек госпитализировали после столкновений с полицией в Грузии

В Херсонской области россияне попали в ангар, обошлось без жертв

Российские войска обстреляли жилые кварталы нескольких населенных пунктов Херсонской области, повредив здания, но не вызвав жертв среди мирного населения.

Война •   •  6171 просмотра
В Херсонской области россияне попали в ангар, обошлось без жертв