Дело о штурме Капитолия: Трамп подтвердил, что хотел приехать туда 6 января

Бывший президент США Дональд Трамп в среду подтвердил, что сказал агентам Секретной службы, что хочет поехать в Капитолий 6 января 2021 года, в день когда протестующие против результатов выборов президента 2020 штурмовали и захватили здание учреждения. Об этом пишет The Hill, передает УНН.

Как сообщается, Трамп, выступая перед сторонниками в Висконсине, долго жаловался на свои судебные дела. Затем начал нападать на законодателей, которые расследуют беспорядки в Капитолии 6 января.

Трамп высмеял утверждения о том, что он набросился на офицеров в своем автомобиле, когда они ему отказали от посещения Капитолия.

"Помните человека, который сказал, что я напал на агента Секретной службы в передней части машины? Это не мое дело. Я любитель, а не боец. Помните это? А это крутые ребята", - сказал Трамп.

The Hill пишет, что бывший президент продолжил высмеивать показания экс-помощницы Белого дома Кэссиди Хатчинсон, которая рассказала комиссии Конгресса по расследованию нападения на Капитолий, что слышала от других людей, что Трамп "схватился" за руль возле Белого дома, явно пытаясь свернуть в сторону Капитолия.

"Это безумие. Я сидел сзади, и знаете, что я сказал, я сказал: "Я бы хотел спуститься туда, потому что я вижу много людей, которые идут вниз"", - сказал Трамп в среду.

"Они сказали: "Сэр, будет лучше, если вы этого не сделаете". Я сказал: "Ну, я бы хотел... как вы, ребята, думаете". В этом и заключался весь разговор. Эти люди сумасшедшие".

The Hill отмечает, что действия Трампа 6 января, когда протестующие ворвались в Капитолий, в попытках не допустить признания результатов выборов президента 2020 года, стали центральным моментом в кампании президента Байдена по переизбранию, и они легли в основу федеральных обвинений против Трампа в Вашингтоне.

Штурм Капитолия

6 января 2021 года толпа протестующих, поддерживавших 45-го президента США Дональда Трампа в попытках не допустить признания результатов выборов президента 2020 года, штурмовала и захватила здание Капитолия. Толпа несколько часов удерживала здание. Службе безопасности пришлось эвакуировать всех членов парламента США, присутствующих на совместном заседании двух палат, которое собралось для утверждения результатов выборов. Позже Конгресс все же утвердил победу Джозефа Байдена.

В результате штурма Капитолия погибло пять человек. Несколько десятков человек были арестованы за незаконное проникновение в государственное учреждение.

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