The Telegraph: Трамп потребует от НАТО поднять расходы на оборону до 3% ВВП без учета помощи Киеву

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае избрания может оказать давление на союзников НАТО с целью повышения минимального порога расходов на оборону до 3% ВВП, сообщили источники The Daily Telegraph, передает УНН.

Детали

Отмечается, что при расчете не должна учитываться военная помощь Украине, как это происходит сейчас.

По информации британской газеты, Трамп ранее размышлял над темой повышения минимального порога расходов на оборону. Он укрепился в этой идее после переговоров в Нью-Йорке с президентом Польши Анджеем Дудой.

Дополнение

В 2023 году только 11 из 32 членов НАТО достигли цели по расходам на оборону в 2%, которая сейчас стоит перед союзниками. Это США, Великобритания, Польша, Греция, Эстония, Литва, Финляндия, Латвия, Венгрия, Словакия и Дания. Более 3% ВВП на оборону направляют Польша, США и Греция.

В Евросоюзе ранее подтверждали, что некоторые члены альянса обсуждают повышение целевого показателя до 3% ВВП. Однако, например, премьер Великобритании Риши Сунак на прошлой неделе говорил, что расходы страны на оборону увеличатся до 2,5% ВВП к концу десятилетия.

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