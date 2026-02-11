Трагедия в Тамблер-Ридж: 10 погибших и 25 раненых в результате массовой стрельбы в Канаде

$43.030.02
51.120.36
ukenru
10 февраля, 22:52 • 17114 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 19063 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 18912 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 22270 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 19897 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
10 февраля, 15:55 • 16674 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08 • 20075 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
10 февраля, 12:47 • 25175 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
10 февраля, 12:43 • 16614 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 29365 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2.9м/с
65%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Обломки российских БПЛА со Starlink: "Флэш" раскрыл детали10 февраля, 19:29 • 3380 просмотра
ЕС потребует уступок от рф в рамках мирного урегулирования в Украине: среди них - сокращение вооруженных сил10 февраля, 19:47 • 4870 просмотра
Украина и Молдова планируют открытие нового пункта пропуска на границе10 февраля, 20:55 • 3152 просмотра
Силы беспилотных систем поразили два зенитных ракетных комплекса "Тор-М2"10 февраля, 21:14 • 2838 просмотра
Массированная атака БПЛА на волгоградскую область: пожар на заводе и повреждения домов00:12 • 3788 просмотра
публикации
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 22968 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 29369 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка10 февраля, 12:05 • 26333 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 42245 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 49931 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Никол Пашинян
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Европа
Богодухов
Реклама
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 21929 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 23841 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 23482 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 49233 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 50996 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Золото
Spotify

Трагедия в Тамблер-Ридж: 10 погибших и 25 раненых в результате массовой стрельбы в Канаде

Киев • УНН

 • 248 просмотра

В городке Тамблер-Ридж, Канада, произошла массовая стрельба, в результате которой погибли 10 человек и 25 получили ранения. Инцидент начался в школе и продолжился в жилом доме.

Трагедия в Тамблер-Ридж: 10 погибших и 25 раненых в результате массовой стрельбы в Канаде

В отдаленном городке на северо-востоке Британской Колумбии произошла серия вооруженных нападений, приведшая к гибели десяти человек и ранению еще 25. Королевская канадская полиция расследует инцидент, который начался в местной школе и продолжился в жилом доме, что стало одним из самых смертоносных массовых расстрелов в истории страны. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Сообщение о стрельбе в средней школе поступило в 13:20 по местному времени. На месте происшествия спасатели обнаружили тела шестерых погибших и подозреваемого, который, предположительно, совершил самоубийство. Впоследствии правоохранители нашли еще двух жертв в частном доме, связанном с инцидентом, а один из раненых скончался во время авиаэвакуации в госпиталь.

Райана Раута, покушавшегося на Трампа, приговорили к пожизненному заключению04.02.26, 21:24 • 3671 просмотр

Начальник полиции Кен Флойд сообщил, что следователи обыскивают дополнительные объекты для определения окончательного масштаба трагедии. Личность стрелка пока не разглашается, поскольку продолжается сбор доказательств на местах преступлений. Около 25 пострадавших находятся под наблюдением медиков, большинство из них имеют травмы средней тяжести.

Реакция общества и властей

Трагедия шокировала небольшую общину Тамблер-Ридж, где проживает всего 2400 человек. Премьер-министр Британской Колумбии Дэвид Эби и другие лидеры страны выразили официальные соболезнования семьям погибших. Полиция продолжает сортировку пострадавших и предостерегает, что количество жертв может уточниться в течение суток.

Стрелок из Крайстчерча пытается оспорить приговор и отозвать признание вины09.02.26, 15:06 • 3046 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Недвижимость
Село
Обыск
Столкновения
Британская Колумбия
Bloomberg L.P.
Канада