Трагедия в Тамблер-Ридж: 10 погибших и 25 раненых в результате массовой стрельбы в Канаде

В отдаленном городке на северо-востоке Британской Колумбии произошла серия вооруженных нападений, приведшая к гибели десяти человек и ранению еще 25. Королевская канадская полиция расследует инцидент, который начался в местной школе и продолжился в жилом доме, что стало одним из самых смертоносных массовых расстрелов в истории страны. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Сообщение о стрельбе в средней школе поступило в 13:20 по местному времени. На месте происшествия спасатели обнаружили тела шестерых погибших и подозреваемого, который, предположительно, совершил самоубийство. Впоследствии правоохранители нашли еще двух жертв в частном доме, связанном с инцидентом, а один из раненых скончался во время авиаэвакуации в госпиталь.

Начальник полиции Кен Флойд сообщил, что следователи обыскивают дополнительные объекты для определения окончательного масштаба трагедии. Личность стрелка пока не разглашается, поскольку продолжается сбор доказательств на местах преступлений. Около 25 пострадавших находятся под наблюдением медиков, большинство из них имеют травмы средней тяжести.

Реакция общества и властей

Трагедия шокировала небольшую общину Тамблер-Ридж, где проживает всего 2400 человек. Премьер-министр Британской Колумбии Дэвид Эби и другие лидеры страны выразили официальные соболезнования семьям погибших. Полиция продолжает сортировку пострадавших и предостерегает, что количество жертв может уточниться в течение суток.

