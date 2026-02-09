Стрелок из Крайстчерча пытается оспорить приговор и отозвать признание вины

Мужчина, убивший 51 мусульманского верующего в двух мечетях во время самой смертоносной массовой стрельбы в Новой Зеландии, заявил в понедельник в апелляционном суде, что он был вынужден признать свою вину из-за "иррациональности" из-за суровых условий заключения, и добивался отмены своего признания вины, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Коллегия из трех судей Апелляционного суда в Веллингтоне в течение пяти дней будет заслушивать показания Брентона Тарранта о том, что он не в состоянии признать себя виновным по обвинениям в терроризме, убийстве и покушении на убийство, предъявленным ему после нападения в Крайстчерче в 2019 году. Если его ходатайство будет удовлетворено, его дело вернется в суд для судебного разбирательства, чего удалось избежать в марте 2020 года, когда он признал свою вину в стрельбе, совершенной на почве ненависти.

Он также требует обжалования своего пожизненного приговора без права на условно-досрочное освобождение, который никогда ранее не применялся в Новой Зеландии. Представленные в понедельник показания Тарранта о его психическом состоянии на момент признания вины стали первым случаем, когда он содержательно высказался публично с тех пор, как транслировал бойню 2019 года в прямом эфире на Facebook.

Слушания в понедельник проходили в условиях строгих мер безопасности, которые серьезно ограничили круг лиц, имевших доступ к показаниям Тарранта, включая некоторых журналистов и тех, кто пострадал или потерял близких из-за массового убийства. Таррант, одетый в белую рубашку на пуговицах, очки в черной оправе и с бритой головой, выступал по видеосвязи из комнаты с белыми стенами в тюрьме Окленда.

Отвечая на вопросы прокурора и адвокатов, представляющих его интересы, 35-летний Таррант заявил, что его психическое здоровье ухудшилось из-за условий содержания в тюрьме, где он находился в одиночной камере с ограниченным доступом к чтению и контактами с другими заключенными.

К моменту признания вины Таррант, по его словам, страдал от "нервного истощения" и неуверенности в своей личности и убеждениях. Он признался в преступлениях за несколько месяцев до начала судебного процесса, потому что "я мало что мог сделать", сказал он.

Прокуроры утверждают, что нет доказательств серьезного психического заболевания.

Прокурор Барнаби Хоус предположил во время допроса Тарранта, что австралиец имел другие варианты. Он мог бы попросить отложить дату судебного разбирательства по состоянию психического здоровья или мог бы довести дело до суда и защищаться самостоятельно, сказал Хоус.

Хоус также заявил Тарранту, что в документации, составленной экспертами по психическому здоровью и сотрудниками тюрьмы, практически отсутствуют доказательства того, что он находился в серьезном психическом кризисе. Таррант предположил, что признаки психического заболевания, которые он проявлял, не были зафиксированы, и временами он пытался их скрыть.

"Я определенно делал все возможное, чтобы выглядеть уверенным, спокойным и психически здоровым", - сказал он суду. Поведение Тарранта "отражало политическое движение, частью которого я являюсь", добавил он. "Поэтому я всегда хотел выглядеть как можно лучше".

Он подтвердил, что имел доступ к юридической консультации на протяжении всего судебного процесса. Нынешним адвокатам Тарранта было предоставлено право на неразглашение их имен, поскольку они опасались, что представление его интересов может поставить их под угрозу.

Результаты апелляции ожидаются позже.

Апелляции на обжалование приговоров или наказаний в Новой Зеландии должны быть поданы в течение 20 рабочих дней. Таррант подал апелляцию с опозданием примерно на два года, подав документы в суд лишь в сентябре 2022 года.

В понедельник он заявил суду, что подал апелляцию с опозданием, потому что не имел доступа к необходимой информации.

Слушания должны продлиться до конца недели, но ожидается, что судьи вынесут свое решение позже. Если они отклонят попытку Тарранта добиться отмены его признания вины, то на следующем слушании будет рассмотрена его апелляция на приговор.

Дополнение

Австралиец Брентон Харрисон Таррант, совершивший террористические акты в мечетях Крайстчерча в Новой Зеландии 15 марта 2019 года, был приговорен к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение в августе 2020 года.