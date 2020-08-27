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У Новій Зеландії оголосили вирок стрілку, який вбив понад 50 людей у мечеті: довічне ув'язнення

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Австралієць Брентон Харрісон Таррант, який здіснив терористичні акти в мечетях Крайстчьорча в Новій Зеландії 15 березня 2019 року, засуджений до довічного тюремного ув’язнення без права на дострокове звільнення. Про це в четвер повідомило видання The New Zealand Herald, пише УНН.

У Новій Зеландії оголосили вирок стрілку, який вбив понад 50 людей у мечеті: довічне ув'язнення

“Ваші злочини настільки аморальні, що навіть якщо вас ув’язнять до самої смерті, це не покриє необхідного покарання. Ви не проявили милосердя, ви не просто вбивця, а й терорист. Ви прагнули атакувати спосіб життя Нової Зеландії”, — зазначив у своєму висновку суддя Кемерон Мандер, який виніс вирок у справі про теракти, в результаті яких 51 людина загинула та 38 отримали поранення.

Після оголошення вироку Таррант через громадського захисника повідомив, що не заперечує проти призначеного покарання. Очікується, що він буде відбувати покарання у в’язниці Окленда.

Оголошення вироку Брентону Тарранту:

Прем’єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн привітала вирок суду для Тарранта, назвавши його злочин “жахливим і гідним презирства вчинком”. Очікується, що пізніше кабінет міністрів країни прийме рішення про можливість депортації засудженого на батьківщину в Австралію, де той продовжить відбувати покарання.

Вирок, винесений Тарранту, став найсуворішим в історії Нової Зеландії — вперше засуджений був позбавлений права просити про дострокове звільнення протягом усього терміну ув’язнення. Напередодні 29-річний австралієць відмовився особисто звертатися до суду, і коротку заяву перед винесенням вироку від його імені зачитав призначений державою захисник. Адвокати, які захищали 29-річного австралійця з моменту пред’явлення звинувачень, були звільнені Таррантом 13 липня. Перед цим він повністю визнав вину в інкримінованих злочинах.

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