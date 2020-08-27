У Новій Зеландії оголосили вирок стрілку, який вбив понад 50 людей у мечеті: довічне ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Австралієць Брентон Харрісон Таррант, який здіснив терористичні акти в мечетях Крайстчьорча в Новій Зеландії 15 березня 2019 року, засуджений до довічного тюремного ув’язнення без права на дострокове звільнення. Про це в четвер повідомило видання The New Zealand Herald, пише УНН.
“Ваші злочини настільки аморальні, що навіть якщо вас ув’язнять до самої смерті, це не покриє необхідного покарання. Ви не проявили милосердя, ви не просто вбивця, а й терорист. Ви прагнули атакувати спосіб життя Нової Зеландії”, — зазначив у своєму висновку суддя Кемерон Мандер, який виніс вирок у справі про теракти, в результаті яких 51 людина загинула та 38 отримали поранення.
Після оголошення вироку Таррант через громадського захисника повідомив, що не заперечує проти призначеного покарання. Очікується, що він буде відбувати покарання у в’язниці Окленда.
Оголошення вироку Брентону Тарранту:
Прем’єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн привітала вирок суду для Тарранта, назвавши його злочин “жахливим і гідним презирства вчинком”. Очікується, що пізніше кабінет міністрів країни прийме рішення про можливість депортації засудженого на батьківщину в Австралію, де той продовжить відбувати покарання.
Вирок, винесений Тарранту, став найсуворішим в історії Нової Зеландії — вперше засуджений був позбавлений права просити про дострокове звільнення протягом усього терміну ув’язнення. Напередодні 29-річний австралієць відмовився особисто звертатися до суду, і коротку заяву перед винесенням вироку від його імені зачитав призначений державою захисник. Адвокати, які захищали 29-річного австралійця з моменту пред’явлення звинувачень, були звільнені Таррантом 13 липня. Перед цим він повністю визнав вину в інкримінованих злочинах.