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В Новой Зеландии объявили приговор стрелку, который убил более 50 человек в мечети: пожизненное заключение

Киев • УНН

 • 28006 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Австралиец Брентон Харрисон Таррант, совершивший террористические акты в мечетях Крайстчерча в Новой Зеландии 15 марта 2019 года, приговорен к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение. Об этом в четверг сообщило издание The New Zealand Herald, пишет УНН.

В Новой Зеландии объявили приговор стрелку, который убил более 50 человек в мечети: пожизненное заключение

“Ваши преступления настолько безнравственны, что даже если вас заключат до самой смерти, это не покроет требуемого наказания. Вы не проявили милосердия, вы не просто убийца, но и террорист. Вы стремились атаковать образ жизни Новой Зеландии”, — указал в своем заключении судья Кэмерон Мандер, вынесший приговор по делу о терактах, в результате которых 51 человек погиб и 38 получили ранения.

После оглашения приговора Таррант через общественного защитника сообщил, что не возражает против назначенного наказания. Ожидается, что он будет отбывать наказание в тюрьме Окленда.

Оглашение приговора Брентону Тарранту:

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн приветствовала приговор суда для Тарранта, назвав его преступление “ужасным и достойным презрения поступком”. Ожидается, что позднее кабинет министров страны примет решение о возможности депортации осужденного на родину в Австралию, где тот продолжит отбывать наказание.

Приговор, вынесенный Тарранту, стал самым строгим в истории Новой Зеландии — впервые осужденный был лишен права просить о досрочном освобождении на протяжении всего срока заключения. Накануне 29-летний австралиец отказался лично обращаться к суду, и короткое заявление перед вынесением приговора от его имени зачитал назначенный государством защитник. Адвокаты, защищавшие 29-летнего австралийца с момента предъявления обвинений, были уволены Таррантом 13 июля. Перед этим он полностью признал вину в инкриминируемых преступлениях.

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