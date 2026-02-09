Стрілок з Крайстчерча намагається оскаржити вирок та відкликати визнання провини

Чоловік, який убив 51 мусульманського вірянина у двох мечетях під час найсмертоноснішої масової стрілянини в Новій Зеландії, заявив у понеділок в апеляційному суді, що він був змушений визнати свою провину через "ірраціональність" через суворі умови ув'язнення, і домагався скасування свого визнання провини, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Колегія з трьох суддів Апеляційного суду у Веллінгтоні протягом п'яти днів заслуховуватиме свідчення Брентона Тарранта про те, що він не в змозі визнати себе винним за обвинуваченнями в тероризмі, вбивстві та замаху на вбивство, висунутими йому після нападу в Крайстчерчі в 2019 році. Якщо його клопотання буде задоволене, його справа повернеться до суду для судового розгляду, чого вдалося уникнути у березні 2020 року, коли він визнав свою провину у стрільбі, скоєній на ґрунті ненависті.

Він також вимагає оскарження свого довічного вироку без права на умовно-дострокове звільнення, який ніколи раніше не застосовувався в Новій Зеландії. Представлені у понеділок свідчення Тарранта про його психічний стан на момент визнання провини стали першим випадком, коли він змістовно висловився публічно з того часу, як транслював бійню 2019 року у прямому ефірі на Facebook.

Слухання в понеділок відбувалося в умовах суворих заходів безпеки, які серйозно обмежили коло осіб, які мали доступ до свідчень Тарранта, включаючи деяких журналістів та тих, хто постраждав або втратив близьких через масове вбивство. Таррант, одягнений у білу сорочку на ґудзиках, окуляри у чорній оправі та з голеною головою, виступав по відеозв'язку з кімнати з білими стінами у в'язниці Окленда.

Відповідаючи на запитання прокурора та адвокатів, які представляють його інтереси, 35-річний Таррант заявив, що його психічне здоров'я погіршилося через умови утримання у в'язниці, де він перебував у одиночній камері з обмеженим доступом до читання та контактами з іншими в'язнями.

До моменту визнання провини Таррант, за його словами, страждав від "нервового виснаження" та невпевненості у своїй особистості та переконаннях. Він зізнався у злочинах за кілька місяців до початку судового процесу, тому що "я мало що міг зробити", сказав він.

Прокурори стверджують, що немає доказів серйозного психічного захворювання.

Прокурор Барнабі Гоус припустив під час допиту Тарранта, що австралійець мав інші варіанти. Він міг би попросити відкласти дату судового розгляду за станом психічного здоров'я або міг би довести справу до суду і захищатися самостійно, сказав Гоус.

Гоус також заявив Тарранту, що в документації, складеній експертами з психічного здоров'я та співробітниками в'язниці, практично відсутні докази того, що він перебував у серйозній психічній кризі. Таррант припустив, що ознаки психічного захворювання, які він виявляв, не були зафіксовані, і часом він намагався їх приховати.

"Я безперечно робив усе можливе, щоб виглядати впевненим, спокійним і психічно здоровим", - сказав він суду. Поведінка Тарранта "відбивала політичний рух, частиною якого я є", додав він. "Тому я завжди хотів виглядати якнайкраще".

Він підтвердив, що мав доступ до юридичної консультації протягом усього судового процесу. Цьогорічним адвокатам Тарранта було надано право на нерозголошення їхніх імен, оскільки вони побоювалися, що представлення його інтересів може поставити їх під загрозу.

Результати апеляції очікуються пізніше.

Апеляції на оскарження вироків або покарань у Новій Зеландії мають бути подані протягом 20 робочих днів. Таррант подав апеляцію із запізненням приблизно на два роки, подавши документи до суду лише у вересні 2022 року.

У понеділок він заявив суду, що подав апеляцію із запізненням, бо не мав доступу до необхідної інформації.

Слухання має тривати до кінця тижня, але очікується, що судді винесуть своє рішення пізніше. Якщо вони відхилять спробу Тарранта добитися скасування його визнання провини, то на наступному слуханні буде розглянуто його апеляцію на вирок.

Доповнення

Австралієць Брентон Харрісон Таррант, який здійснив терористичні акти в мечетях Крайстчерча в Новій Зеландії 15 березня 2019 року, був засуджений до довічного тюремного ув’язнення без права на дострокове звільнення у серпні 2020 року.