Трагедія в Тамблер-Рідж: 10 загиблих та 25 поранених унаслідок масової стрілянини в Канаді

У віддаленому містечку на північному сході Британської Колумбії сталася серія озброєних нападів, що призвела до загибелі десяти людей та поранення ще 25 осіб. Королівська канадська поліція розслідує інцидент, який розпочався у місцевій школі та продовжився у житловому будинку, що стало одним із найсмертоносніших масових розстрілів в історії країни. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Повідомлення про стрілянину в середній школі надійшло о 13:20 за місцевим часом. На місці події рятувальники виявили тіла шістьох загиблих та підозрюваного, який, імовірно, вчинив самогубство. Згодом правоохоронці знайшли ще двох жертв у приватному будинку, пов’язаному з інцидентом, а один із поранених помер під час авіаевакуації до шпиталю.

Начальник поліції Кен Флойд повідомив, що слідчі обшукують додаткові об’єкти для визначення остаточного масштабу трагедії. Особу стрільця наразі не розголошують, оскільки триває збір доказів на місцях злочинів. Близько 25 постраждалих перебувають під наглядом медиків, більшість із них мають травми середньої тяжкості.

Реакція громади та влади

Трагедія шокувала невелику громаду Тамблер–Рідж, де проживає лише 2400 осіб. Прем’єр-міністр Британської Колумбії Девід Ебі та інші лідери країни висловили офіційні співчуття родинам загиблих. Поліція продовжує сортування постраждалих та застерігає, що кількість жертв може уточнитися протягом доби.

