Трагедія в Тамблер-Рідж: 10 загиблих та 25 поранених унаслідок масової стрілянини в Канаді

10 лютого, 22:52 • 16956 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 18804 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 18757 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 22126 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 19791 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 16614 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 19991 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47 • 25070 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
10 лютого, 12:43 • 16594 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 29233 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Популярнi новини
Ситуація в Києві залишається важкою через низькі температури: енергетики працюють цілодобово10 лютого, 19:17 • 3106 перегляди
Уламки російських БПЛА з Starlink: “Флеш” розкрив деталі10 лютого, 19:29 • 3180 перегляди
ЄС вимагатиме поступок від рф у рамках мирного врегулювання в Україні: серед них - скорочення збройних сил10 лютого, 19:47 • 4622 перегляди
Україна і Молдова планують відкриття нового пункту пропуску на кордоні10 лютого, 20:55 • 2950 перегляди
Масована атака БпЛА на волгоградську область: пожежа на заводі та пошкодження будинків00:12 • 3542 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 22836 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 29227 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки10 лютого, 12:05 • 26232 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 42166 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 49852 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Нікол Пашинян
Олег Синєгубов
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Європа
Богодухів
УНН Lite
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 21886 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 23796 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 23443 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 49196 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 50961 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Золото
Spotify

Трагедія в Тамблер-Рідж: 10 загиблих та 25 поранених унаслідок масової стрілянини в Канаді

Київ • УНН

 • 40 перегляди

У містечку Тамблер-Рідж, Канада, сталася масова стрілянина, внаслідок якої загинуло 10 осіб та 25 отримали поранення. Інцидент розпочався у школі та продовжився у житловому будинку.

Трагедія в Тамблер-Рідж: 10 загиблих та 25 поранених унаслідок масової стрілянини в Канаді

У віддаленому містечку на північному сході Британської Колумбії сталася серія озброєних нападів, що призвела до загибелі десяти людей та поранення ще 25 осіб. Королівська канадська поліція розслідує інцидент, який розпочався у місцевій школі та продовжився у житловому будинку, що стало одним із найсмертоносніших масових розстрілів в історії країни. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Повідомлення про стрілянину в середній школі надійшло о 13:20 за місцевим часом. На місці події рятувальники виявили тіла шістьох загиблих та підозрюваного, який, імовірно, вчинив самогубство. Згодом правоохоронці знайшли ще двох жертв у приватному будинку, пов’язаному з інцидентом, а один із поранених помер під час авіаевакуації до шпиталю.

Райана Раута, який скоїв замах на Трампа, засудили до довічного ув'язнення04.02.26, 21:24 • 3671 перегляд

Начальник поліції Кен Флойд повідомив, що слідчі обшукують додаткові об’єкти для визначення остаточного масштабу трагедії. Особу стрільця наразі не розголошують, оскільки триває збір доказів на місцях злочинів. Близько 25 постраждалих перебувають під наглядом медиків, більшість із них мають травми середньої тяжкості.

Реакція громади та влади

Трагедія шокувала невелику громаду Тамблер–Рідж, де проживає лише 2400 осіб. Прем’єр-міністр Британської Колумбії Девід Ебі та інші лідери країни висловили офіційні співчуття родинам загиблих. Поліція продовжує сортування постраждалих та застерігає, що кількість жертв може уточнитися протягом доби.

Стрілок з Крайстчерча намагається оскаржити вирок та відкликати визнання провини09.02.26, 15:06 • 3046 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Нерухомість
Село
Обшук
Сутички
Британська Колумбія
Bloomberg
Канада