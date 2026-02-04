Райана Раута, який скоїв замах на Трампа, засудили до довічного ув'язнення
Київ • УНН
Райана Раута засуджено до довічного ув’язнення за спробу замаху на Дональда Трампа у вересні 2024 року. Він отримав довічне ув'язнення без права на дострокове звільнення, плюс 7 років за зберігання зброї.
Райана Раута, який у вересні 2024 року намагався скоїти замах на президента США Дональда Трампа, було засуджено до довічного ув’язнення. Про це пише The Associated Press, передає УНН.
Деталі
Як пише видання, Райана Раута було засуджено до довічного ув’язнення за замах на президента США Трампа на полі для гольфу у Флориді в 2024 році.
Під час засідання адвокат Раута стверджував, що "у вирішальний момент він вирішив не натискати на курок". Суддя заперечила, нагадавши про арешти Раута в минулому, на що адвокат відповів: "Він складна людина, я визнаю це, але в глибині душі він дуже хороший".
Видання зазначає, що Раут отримав довічне ув'язнення без права на дострокове звільнення, плюс 7 років за зберігання зброї. Вироки за інші три злочини будуть відбуватися одночасно.
Раут був визнаний винним у спробі вбивства головного кандидата в президенти, використанні вогнепальної зброї для вчинення злочину, нападі на федерального службовця, володінні вогнепальною зброєю і використанні зброї зі знищеним серійним номером.
Нагадаємо
У США поблизу гольф-клубу, де перебував Дональд Трамп, сталася стрілянина. Втім Трамп не був ціллю нападу і не постраждав.
Напередодні Федеральні прокурори США вимагали довічного ув'язнення для Раяна Веслі Раута за замах на Дональда Трампа.