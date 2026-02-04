Райана Раута, який скоїв замах на Трампа, засудили до довічного ув'язнення

$43.190.22
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
16:19 • 7732 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
15:42 • 11908 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
15:39 • 11660 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
15:02 • 11881 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 18699 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 25482 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
4 лютого, 09:58 • 19630 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
4 лютого, 07:36 • 22761 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 36371 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 28708 перегляди
Військові КНДР ведуть вогонь по Україні з курської області рф - ГУР4 лютого, 11:55 • 8636 перегляди
В ОАЕ показали перші офіційні кадри з другого раунду переговорів України, США та рф в Абу-ДабіPhoto13:46 • 16847 перегляди
Світшот принцеси Діани, який став частиною модної історії, знову доступний онлайнPhoto14:18 • 9222 перегляди
Посли ЄС погодили кредит на 90 мільярдів євро для України - ЗМІ14:49 • 10529 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 28808 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 60888 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 61690 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 100807 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 108954 перегляди
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на ЄвробаченняVideo18:16 • 1052 перегляди
"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньокPhoto17:19 • 2876 перегляди
Фільм Макджі з Крісом Праттом розкриває дату виходу та перші кадриPhoto16:32 • 3640 перегляди
Ченнінг Татум переніс операцію на плечі та показався в лікарняній палатіPhotoVideo15:33 • 5102 перегляди
Світшот принцеси Діани, який став частиною модної історії, знову доступний онлайнPhoto14:18 • 9356 перегляди
Райана Раута, який скоїв замах на Трампа, засудили до довічного ув'язнення

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Райана Раута засуджено до довічного ув’язнення за спробу замаху на Дональда Трампа у вересні 2024 року. Він отримав довічне ув'язнення без права на дострокове звільнення, плюс 7 років за зберігання зброї.

Райана Раута, який у вересні 2024 року намагався скоїти замах на президента США Дональда Трампа, було засуджено до довічного ув’язнення. Про це пише The Associated Press, передає УНН

Деталі

Як пише видання, Райана Раута було засуджено до довічного ув’язнення за замах на президента США Трампа на полі для гольфу у Флориді в 2024 році. 

Під час засідання адвокат Раута стверджував, що "у вирішальний момент він вирішив не натискати на курок". Суддя заперечила, нагадавши про арешти Раута в минулому, на що адвокат відповів: "Він складна людина, я визнаю це, але в глибині душі він дуже хороший".

Видання зазначає, що Раут отримав довічне ув'язнення без права на дострокове звільнення, плюс 7 років за зберігання зброї. Вироки за інші три злочини будуть відбуватися одночасно.

Раут був визнаний винним у спробі вбивства головного кандидата в президенти, використанні вогнепальної зброї для вчинення злочину, нападі на федерального службовця, володінні вогнепальною зброєю і використанні зброї зі знищеним серійним номером. 

Нагадаємо 

У США поблизу гольф-клубу, де перебував Дональд Трамп, сталася стрілянина. Втім Трамп не був ціллю нападу і не постраждав. 

Напередодні Федеральні прокурори США вимагали довічного ув'язнення для Раяна Веслі Раута за замах на Дональда Трампа. 

Павло Башинський

Новини Світу
Вибори в США
Довічне позбавлення волі
Ассошіейтед Прес
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки