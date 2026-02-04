$43.190.22
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Райана Раута, покушавшегося на Трампа, приговорили к пожизненному заключению

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Райан Раут приговорен к пожизненному заключению за попытку покушения на Дональда Трампа в сентябре 2024 года. Он получил пожизненное заключение без права на досрочное освобождение, плюс 7 лет за хранение оружия.

Райана Раута, покушавшегося на Трампа, приговорили к пожизненному заключению

Райан Раут, который в сентябре 2024 года пытался совершить покушение на президента США Дональда Трампа, был приговорен к пожизненному заключению. Об этом пишет The Associated Press, передает УНН

Детали

Как пишет издание, Райан Раут был приговорен к пожизненному заключению за покушение на президента США Трампа на поле для гольфа во Флориде в 2024 году. 

Во время заседания адвокат Раута утверждал, что "в решающий момент он решил не нажимать на курок". Судья возразила, напомнив об арестах Раута в прошлом, на что адвокат ответил: "Он сложный человек, я признаю это, но в глубине души он очень хороший".

Издание отмечает, что Раут получил пожизненное заключение без права на досрочное освобождение, плюс 7 лет за хранение оружия. Приговоры по другим трем преступлениям будут отбываться одновременно.

Раут был признан виновным в попытке убийства главного кандидата в президенты, использовании огнестрельного оружия для совершения преступления, нападении на федерального служащего, владении огнестрельным оружием и использовании оружия с уничтоженным серийным номером. 

Напомним 

В США вблизи гольф-клуба, где находился Дональд Трамп, произошла стрельба. Впрочем, Трамп не был целью нападения и не пострадал. 

Накануне Федеральные прокуроры США требовали пожизненного заключения для Райана Уэсли Раута за покушение на Дональда Трампа. 

Павел Башинский

