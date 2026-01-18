Трагедия в Австрийских Альпах: лавины унесли жизни пятерых лыжников

17 января в австрийском регионе Понгау близ Зальцбурга произошли два смертельных случая схода лавин. Жертвами стихии стали пятеро лыжников, катавшихся на необорудованных трассах после сильных снегопадов. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Первый инцидент произошел около полудня, когда лавина накрыла лыжницу на открытой местности. Менее чем через два часа, в 14:00, спасатели получили сообщение о второй масштабной лавине, накрывшей группу из семи человек. Четыре человека погибли на месте, еще один получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Выражаем глубочайшие соболезнования семьям. Эта трагедия болезненно демонстрирует, насколько серьезна нынешняя ситуация с лавинами – заявил руководитель районной горноспасательной службы Понгау Герхард Кремзер.

Серия смертельных случаев в Альпах

Ухудшение погодных условий привело к ряду трагедий на европейских горнолыжных курортах в течение последней недели:

В Австрии ранее погибли 13-летний парень в Бад-Гаштайне и 58-летний мужчина в Тироле.

В Швейцарии в результате лавины погиб гражданин Германии.

Во Франции в течение недели стихия унесла жизни шестерых лыжников.

Спасательные службы призывают туристов строго соблюдать правила безопасности и избегать катания вне подготовленных трасс из-за критического уровня лавинной опасности.

