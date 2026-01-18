Трагедія в Австрійських Альпах: лавини забрали життя п’ятьох лижників

17 січня в австрійському регіоні Понгау поблизу Зальцбурга сталися два смертельні випадки сходження лавин. Жертвами стихії стали п’ятеро лижників, які каталися на необлаштованих трасах після сильних снігопадів. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Перший інцидент стався близько полудня, коли лавина накрила лижницю на відкритій місцевості. Менш ніж за дві години, о 14:00, рятувальники отримали повідомлення про другу масштабну лавину, яка накрила групу з семи осіб. Чотири людини загинули на місці, ще одна отримала важкі травми та була госпіталізована.

Висловлюємо найглибші співчуття родинам. Ця трагедія болісно демонструє, наскільки серйозною є нинішня ситуація з лавинами – заявив керівник районної гірничорятувальної служби Понгау Герхард Кремзер.

Серія смертельних випадків в Альпах

Погіршення погодних умов призвело до низки трагедій на європейських гірськолижних курортах протягом останнього тижня:

В Австрії раніше загинули 13–річний хлопець у Бад–Гаштайні та 58–річний чоловік у Тіролі.

У Швейцарії внаслідок лавини загинув громадянин Німеччини.

У Франції протягом тижня стихія забрала життя шістьох лижників.

Рятувальні служби закликають туристів суворо дотримуватися правил безпеки та уникати катання поза підготовленими трасами через критичний рівень лавинної небезпеки.

