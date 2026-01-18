Трагедія в Австрійських Альпах: лавини забрали життя п’ятьох лижників

$43.180.08
50.320.20
ukenru
17 січня, 12:49 • 12986 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 21463 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 19922 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 31354 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 41643 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 36168 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 52462 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 28612 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 43970 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 36121 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Італія затримала судно з чорним металом з росії, що порушувало санкціїPhotoVideo17 січня, 12:09 • 16267 перегляди
В Україні набув чинності закон про посилення заходів безпеки у школах: що він передбачає 17 січня, 14:20 • 5722 перегляди
росія розглядає варіанти удару по підстанціях АЕС - ГУР17 січня, 14:47 • 4372 перегляди
У всіх регіонах України 18 січня діятимуть графіки відключення світла16:25 • 7178 перегляди
Зеленський ввів санкції проти Паралімпійського комітету і Федерації кіберспорту рф 16:36 • 4180 перегляди
Публікації
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 21496 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 52462 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 30133 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 61782 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 91944 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Алі Хаменеї
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Ґренландія
Франція
Реклама
УНН Lite
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 19663 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 17487 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 15781 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 15335 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 26932 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Трагедія в Австрійських Альпах: лавини забрали життя п’ятьох лижників

Київ • УНН

 • 12 перегляди

17 січня в австрійських Альпах дві лавини забрали життя п'ятьох лижників. Рятувальники закликають дотримуватися правил безпеки через критичний рівень лавинної небезпеки.

Трагедія в Австрійських Альпах: лавини забрали життя п’ятьох лижників

17 січня в австрійському регіоні Понгау поблизу Зальцбурга сталися два смертельні випадки сходження лавин. Жертвами стихії стали п’ятеро лижників, які каталися на необлаштованих трасах після сильних снігопадів. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Перший інцидент стався близько полудня, коли лавина накрила лижницю на відкритій місцевості. Менш ніж за дві години, о 14:00, рятувальники отримали повідомлення про другу масштабну лавину, яка накрила групу з семи осіб. Чотири людини загинули на місці, ще одна отримала важкі травми та була госпіталізована.

Дві особи загинули та кілька травмовано внаслідок серії лавин в італійських Альпах03.01.26, 05:37 • 6704 перегляди

Висловлюємо найглибші співчуття родинам. Ця трагедія болісно демонструє, наскільки серйозною є нинішня ситуація з лавинами

– заявив керівник районної гірничорятувальної служби Понгау Герхард Кремзер.

Серія смертельних випадків в Альпах

Погіршення погодних умов призвело до низки трагедій на європейських гірськолижних курортах протягом останнього тижня:

  • В Австрії раніше загинули 13–річний хлопець у Бад–Гаштайні та 58–річний чоловік у Тіролі.
    • У Швейцарії внаслідок лавини загинув громадянин Німеччини.
      • У Франції протягом тижня стихія забрала життя шістьох лижників.

        Рятувальні служби закликають туристів суворо дотримуватися правил безпеки та уникати катання поза підготовленими трасами через критичний рівень лавинної небезпеки. 

        Швейцарський сноубордист і призер Олімпіади Уелі Кестенгольц загинув під лавиною13.01.26, 19:58 • 4335 переглядiв

        Степан Гафтко

        Новини Світу
        Австрія
        Швейцарія
        Франція
        Німеччина