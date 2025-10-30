$42.080.01
16:50
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
16:31
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
15:59
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
13:07
По всей Украине снова возвращаются к графикам отключений света: что известно
Эксклюзив
30 октября, 11:00
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
30 октября, 10:30
Почти 100 тысяч молодых мужчин выехали из Украины после ослабления правил - The Telegraph
30 октября, 10:37
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
30 октября, 10:10
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
Эксклюзив
30 октября, 08:02
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
30 октября, 07:49
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
Эксклюзивы
Тысячи ультраортодоксальных евреев заблокировали Иерусалим из-за закона о воинском призыве

Киев • УНН

 • 1142 просмотра

Тысячи ультраортодоксальных евреев в Иерусалиме протестовали против закона о воинском призыве, что привело к столкновениям и ранениям. Демонстрация объединила почти все ветви ультраортодоксальной общины, требуя восстановления исторической договоренности об освобождении учащихся ешивы от призыва.

Тысячи ультраортодоксальных евреев заблокировали Иерусалим из-за закона о воинском призыве

В Иерусалиме состоялся грандиозный митинг против предложенного закона о воинском призыве для ультраортодоксальных евреев. Демонстрация заблокировала главную дорогу в Иерусалим, также протест привел к столкновениям и ранениям людей.

Передает УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.

Детали

В четверг, 30 октября, десятки тысяч ультраортодоксальных мужчин заполонили окрестности Иерусалима, выражая протест против призыва на военную службу. Демонстрация объединила почти все ветви и фракции ультраортодоксальной общины, которые не часто смешиваются друг с другом, отмечают израильские СМИ.

Протесты привели к перебоям в транспортном сообщении по всему Иерусалиму и окрестным районам. Между демонстрантами и прохожими произошли столкновения.

Израиль требовал от Google и Amazon использовать секретный код для контроля над данными – The Guardian29.10.25, 20:29 • 2956 просмотров

Сообщается о столкновениях между протестующими, офицерами и другими лицами.

В частности, в социальных сетях было распространено видео, на котором в журналистку и съемочную группу местного СМИ бросали различные предметы. Протестующие также повредили оборудование, порвав кабель видеокамеры.

Как сообщают израильские СМИ, по меньшей мере один полицейский получил травму после того, как его сбил автобус, направлявшийся на демонстрацию в Иерусалиме.

Контекст

Демонстранты съехались со всей страны по призыву партий ШАС и Объединенный иудаизм Торы (UTJ), с требованием восстановления исторической договоренности об освобождении учащихся ешивы (талмудической школы) от призыва.

Нетаньяху выдвинул США три красные линии по мирному урегулированию в Газе23.10.25, 13:57 • 3447 просмотров

Соответствующее соглашение, датируемое 1948 годом, было признано недействительным в июне 2024 года Верховным судом, который призвал к принятию нового закона, регулирующего участие ультраортодоксальных евреев в составе ЦАХАЛ.

Законопроект о призыве этой группы населения сейчас обсуждается.

Напомним

Верховный суд Израиля постановил ввести обязательную воинскую повинность для ультраортодоксальных еврейских студентов, прекратив их освобождение от обязательной службы.

Еврокомиссар выразила сомнения относительно Нетаньяху как лидера для мира27.10.25, 10:03 • 5025 просмотров

Игорь Тележников

Новости Мира
Мобилизация
Столкновения
Израиль
Иерусалим
Армия обороны Израиля