Тысячи ультраортодоксальных евреев заблокировали Иерусалим из-за закона о воинском призыве

В Иерусалиме состоялся грандиозный митинг против предложенного закона о воинском призыве для ультраортодоксальных евреев. Демонстрация заблокировала главную дорогу в Иерусалим, также протест привел к столкновениям и ранениям людей.

Детали

В четверг, 30 октября, десятки тысяч ультраортодоксальных мужчин заполонили окрестности Иерусалима, выражая протест против призыва на военную службу. Демонстрация объединила почти все ветви и фракции ультраортодоксальной общины, которые не часто смешиваются друг с другом, отмечают израильские СМИ.

Протесты привели к перебоям в транспортном сообщении по всему Иерусалиму и окрестным районам. Между демонстрантами и прохожими произошли столкновения.

Сообщается о столкновениях между протестующими, офицерами и другими лицами.

В частности, в социальных сетях было распространено видео, на котором в журналистку и съемочную группу местного СМИ бросали различные предметы. Протестующие также повредили оборудование, порвав кабель видеокамеры.

Как сообщают израильские СМИ, по меньшей мере один полицейский получил травму после того, как его сбил автобус, направлявшийся на демонстрацию в Иерусалиме.

Контекст

Демонстранты съехались со всей страны по призыву партий ШАС и Объединенный иудаизм Торы (UTJ), с требованием восстановления исторической договоренности об освобождении учащихся ешивы (талмудической школы) от призыва.

Соответствующее соглашение, датируемое 1948 годом, было признано недействительным в июне 2024 года Верховным судом, который призвал к принятию нового закона, регулирующего участие ультраортодоксальных евреев в составе ЦАХАЛ.

Законопроект о призыве этой группы населения сейчас обсуждается.

Напомним

Верховный суд Израиля постановил ввести обязательную воинскую повинность для ультраортодоксальных еврейских студентов, прекратив их освобождение от обязательной службы.

