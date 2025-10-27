Еврокомиссар выразила сомнения относительно Нетаньяху как лидера для мира

$42.000.10
48.770.22
ukenru
Эксклюзив
07:54 • 8340 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
07:35 • 12195 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
07:17 • 12519 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
26 октября, 15:25 • 53409 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
26 октября, 14:28 • 51174 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
26 октября, 11:39 • 45090 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
26 октября, 10:52 • 47616 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
26 октября, 10:49 • 29084 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
26 октября, 10:21 • 22459 просмотра
Враг накопил 200 военных в Покровске, продолжаются стрелковые бои - Генштаб
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 61621 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
1.5м/с
78%
740мм
Популярные новости
"Он российский пропагандист": Бессент жестко раскритиковал главного переговорщика путина дмитриева26 октября, 23:33 • 27572 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 27656 просмотра
Путин не может завоевать Украину, поэтому хочет уничтожить ее атаками на энергетику - The Economist27 октября, 02:14 • 26597 просмотра
Оккупанты планируют построить новые тюрьмы на ВОТ Херсонщины для репрессий - ЦНС03:48 • 18910 просмотра
Украинские военные освободили село Егоровка на Днепропетровщине и показали его зачистку от оккупантовVideo04:17 • 27006 просмотра
публикации
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 61635 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 87188 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 107687 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 90863 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 110668 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Биньямин Нетаньяху
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Днепропетровская область
Сумы
Реклама
УНН Lite
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 27955 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 56042 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 62926 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 62660 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 62918 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Financial Times
Saab JAS 39 Gripen
Шахед-136

Еврокомиссар выразила сомнения относительно Нетаньяху как лидера для мира

Киев • УНН

 • 1224 просмотра

Еврокомиссар Аджа Лябиб заявила, что Биньямин Нетаньяху не является убедительным лидером для установления мира на Ближнем Востоке. Она призвала к давлению на Израиль и предупредила о длительных страданиях палестинцев в Газе.

Еврокомиссар выразила сомнения относительно Нетаньяху как лидера для мира

Немногие представители власти в Брюсселе осмелились бы публично озвучить такую точку зрения, но еврокомиссар по кризисному регулированию Аджа Лябиб ясно дала понять: Биньямин Нетаньяху не является убедительным лидером, способным установить мир на Ближнем Востоке, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

В интервью Politico Аджа Лябиб выразила свои сомнения относительно премьер-министра Израиля, призвала к продолжению давления на Израиль и предупредила, что страдания палестинцев в секторе Газа далеки от завершения.

По ее словам, самый большой риск для длительного мира — это «экстремисты с обеих сторон».

Есть ХАМАС, виновник преступления в Израиле 7 октября 2023 года, в результате которого погибло 1200 человек. А с израильской стороны есть «экстремисты, которые не хотят слышать о решении о создании двух государств», сказала она. «Иногда мы слышим много неприемлемого из уст ответственного человека, который возглавляет свою страну», — отметила она.

Нетаньяху выдвинул США три красные линии по мирному урегулированию в Газе23.10.25, 13:57 • 3345 просмотров

Считает ли она, что Нетаньяху хочет мира? «Задать вопрос — это значит дать ответ, — сказала Лябиб, еврокомиссар от Бельгии. — У меня есть определенные сомнения. Пока ему удавалось соблюдать режим прекращения огня, так что посмотрим, что будет дальше. Но мы все знаем, что он был против решения о создании двух государств… Мы когда-то говорили по-французски: «Только идиоты не меняют своего мнения»».

Еврокомиссар заявила, что не называет израильского лидера «идиотом», но она явно не в восторге.

На вопрос, нужно ли Израилю выбирать новое руководство, готовое принять решение о создании двух государств, с жизнеспособным палестинским государством рядом с безопасным Израилем, она ответила: «Это очень хороший вопрос, и это следующие шаги, решающие». Сначала должно быть прекращение огня, затем срочно необходима помощь, «а затем будущее, которое даст надежду этим людям, которые сейчас живут среди руин».

Политикам не свойственно обсуждать электоральную политику других стран. Израиль должен провести выборы в Кнессет, который состоит из 120 членов, в октябре 2026 года, хотя некоторые ожидают, что голосование состоится раньше, поскольку Нетаньяху потерял большинство после выхода из коалиции своих партнеров.

"Я выиграю": Нетаньяху подтвердил участие в выборах 2026 года19.10.25, 05:49 • 6497 просмотров

Прошло две недели с тех пор, как вступило в силу прекращение огня, инициированное президентом США Дональдом Трампом. ХАМАС вернул Израилю живых заложников, а израильские силы отступили. Были атаки, жертвы, и напряженность остается высокой. Однако в целом прекращение огня сохраняется.

Международные союзники согласны с тем, что ХАМАС не может продолжать управлять Газой.

Лябиб предположила, что палестинцам, возможно, понадобится своя фигура Нельсона Манделы, имея в виду Марвана Баргути, выдающегося деятеля партии ФАТХ, который находится в израильской тюрьме с 2002 года. Согласно опросам, он лидирует среди палестинцев как потенциальный президент.

ХАМАС заявляет о согласии палестинских фракций на передачу Газы комитету технократов25.10.25, 13:23 • 4230 просмотров

На вопрос, считает ли она, что Израиль совершил геноцид в Газе, Лябиб ответила: «Это может сказать только суд». Однако она указала на независимое расследование ООН, которое выявило, что «имеет или имел место геноцид», и упомянула ужасные сцены, о которых рассказывали гуманитарные работники.

Трамп и его команда явно привержены сохранению режима прекращения огня, а план президента США — это «конец кошмара — мы должны признать прогресс», сказала Лябиб.

«Но это не конец войны. Для этого нам нужно работать над реализацией решения о двух государствах. Ситуация очень нестабильна и хрупка», — заявила Лябиб.

Рубио посетил командный центр в Израиле для усиления усилий по реализации мирного плана24.10.25, 22:01 • 3907 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Дипломатка
Пожизненное лишение свободы
Столкновения
Израиль
благотворительность
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Бельгия
Биньямин Нетаньяху
Сектор Газа