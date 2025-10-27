Еврокомиссар выразила сомнения относительно Нетаньяху как лидера для мира

Немногие представители власти в Брюсселе осмелились бы публично озвучить такую точку зрения, но еврокомиссар по кризисному регулированию Аджа Лябиб ясно дала понять: Биньямин Нетаньяху не является убедительным лидером, способным установить мир на Ближнем Востоке, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

В интервью Politico Аджа Лябиб выразила свои сомнения относительно премьер-министра Израиля, призвала к продолжению давления на Израиль и предупредила, что страдания палестинцев в секторе Газа далеки от завершения.

По ее словам, самый большой риск для длительного мира — это «экстремисты с обеих сторон».

Есть ХАМАС, виновник преступления в Израиле 7 октября 2023 года, в результате которого погибло 1200 человек. А с израильской стороны есть «экстремисты, которые не хотят слышать о решении о создании двух государств», сказала она. «Иногда мы слышим много неприемлемого из уст ответственного человека, который возглавляет свою страну», — отметила она.

Нетаньяху выдвинул США три красные линии по мирному урегулированию в Газе

Считает ли она, что Нетаньяху хочет мира? «Задать вопрос — это значит дать ответ, — сказала Лябиб, еврокомиссар от Бельгии. — У меня есть определенные сомнения. Пока ему удавалось соблюдать режим прекращения огня, так что посмотрим, что будет дальше. Но мы все знаем, что он был против решения о создании двух государств… Мы когда-то говорили по-французски: «Только идиоты не меняют своего мнения»».

Еврокомиссар заявила, что не называет израильского лидера «идиотом», но она явно не в восторге.

На вопрос, нужно ли Израилю выбирать новое руководство, готовое принять решение о создании двух государств, с жизнеспособным палестинским государством рядом с безопасным Израилем, она ответила: «Это очень хороший вопрос, и это следующие шаги, решающие». Сначала должно быть прекращение огня, затем срочно необходима помощь, «а затем будущее, которое даст надежду этим людям, которые сейчас живут среди руин».

Политикам не свойственно обсуждать электоральную политику других стран. Израиль должен провести выборы в Кнессет, который состоит из 120 членов, в октябре 2026 года, хотя некоторые ожидают, что голосование состоится раньше, поскольку Нетаньяху потерял большинство после выхода из коалиции своих партнеров.

"Я выиграю": Нетаньяху подтвердил участие в выборах 2026 года

Прошло две недели с тех пор, как вступило в силу прекращение огня, инициированное президентом США Дональдом Трампом. ХАМАС вернул Израилю живых заложников, а израильские силы отступили. Были атаки, жертвы, и напряженность остается высокой. Однако в целом прекращение огня сохраняется.

Международные союзники согласны с тем, что ХАМАС не может продолжать управлять Газой.

Лябиб предположила, что палестинцам, возможно, понадобится своя фигура Нельсона Манделы, имея в виду Марвана Баргути, выдающегося деятеля партии ФАТХ, который находится в израильской тюрьме с 2002 года. Согласно опросам, он лидирует среди палестинцев как потенциальный президент.

ХАМАС заявляет о согласии палестинских фракций на передачу Газы комитету технократов

На вопрос, считает ли она, что Израиль совершил геноцид в Газе, Лябиб ответила: «Это может сказать только суд». Однако она указала на независимое расследование ООН, которое выявило, что «имеет или имел место геноцид», и упомянула ужасные сцены, о которых рассказывали гуманитарные работники.

Трамп и его команда явно привержены сохранению режима прекращения огня, а план президента США — это «конец кошмара — мы должны признать прогресс», сказала Лябиб.

«Но это не конец войны. Для этого нам нужно работать над реализацией решения о двух государствах. Ситуация очень нестабильна и хрупка», — заявила Лябиб.

Рубио посетил командный центр в Израиле для усиления усилий по реализации мирного плана