Ексклюзив
08:41 • 3620 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
08:31 • 6244 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
07:54 • 12247 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
07:35 • 15151 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
07:17 • 15274 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
26 жовтня, 15:25 • 54891 перегляди
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
26 жовтня, 14:28 • 52242 перегляди
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затопленняVideo
26 жовтня, 11:39 • 45511 перегляди
Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Ексклюзив
26 жовтня, 10:52 • 47832 перегляди
ДТП з пасажирським та військовим автобусами: стали відомі деталі події
26 жовтня, 10:49 • 29181 перегляди
Масштабна криза із водопостачанням у Львові: вода повернеться протягом 11–12 годин
Погода
+10°
1.5м/с
75%
739мм
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 64160 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 89649 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 109830 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 92983 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 112721 перегляди
Єврокомісар висловила сумніви щодо Нетаньягу як лідера для миру

Київ • УНН

 • 1894 перегляди

Єврокомісар Аджа Лябіб заявила, що Беньямін Нетаньягу не є переконливим лідером для встановлення миру на Близькому Сході. Вона закликала до тиску на Ізраїль та попередила про тривалі страждання палестинців у Газі.

Єврокомісар висловила сумніви щодо Нетаньягу як лідера для миру

Не багато представників влади у Брюсселі наважилися б публічно озвучити таку точку зору, але єврокомісар із кризового регулювання Аджа Лябіб ясно дала зрозуміти: Беньямін Нетаньягу не є переконливим лідером, здатним встановити мир на Близькому Сході, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

В інтерв'ю Politico Аджа Лябіб висловила свої сумніви щодо прем'єр-міністра Ізраїлю, закликала до продовження тиску на Ізраїль і попередила, що страждання палестинців у секторі Газа далекі від завершення.

За її словами, найбільший ризик для тривалого миру - це "екстремісти з обох боків".

Є ХАМАС, винуватець злочину в Ізраїлі 7 жовтня 2023 року, внаслідок якого загинуло 1200 людей. А з ізраїльського боку є "екстремісти, які не хочуть чути про рішення про створення двох держав", сказала вона. "Іноді ми чуємо багато неприйнятного з вуст відповідальної особи, яка очолює свою країну", - зазначила вона.

Нетаньягу висунув США три червоні лінії щодо мирного врегулювання в Газі23.10.25, 13:57 • 3345 переглядiв

Чи вважає вона, що Нетаньягу хоче миру? "Поставити запитання - це означає дати відповідь, - сказала Лябіб, єврокомісар від Бельгії. - У мене є певні сумніви. Поки йому вдавалося дотримуватися режиму припинення вогню, тож подивимося, що буде далі. Але ми всі знаємо, що він був проти рішення про створення двох держав... Ми колись говорили французькою: "Тільки ідіоти не змінюють своєї думки"".

Єврокомісар заявила, що не називає ізраїльського лідера "ідіотом", але вона вочевидь не в захваті.

На запитання, чи потрібно Ізраїлю обирати нове керівництво, готове ухвалити рішення про створення двох держав, з життєздатною палестинською державою поруч із безпечним Ізраїлем, вона відповіла: "Це дуже гарне запитання, і це наступні кроки, вирішальні". Спочатку має бути припинення вогню, потім терміново необхідна допомога, "а потім майбутнє, яке дасть надію цим людям, які зараз живуть серед руїн".

Політикам не властиво обговорювати електоральну політику інших країн. Ізраїль має провести вибори до Кнесету, який складається зі 120 членів, у жовтні 2026 року, хоча деякі очікують, що голосування відбудеться раніше, оскільки Нетаньягу втратив більшість після виходу з коаліції своїх партнерів.

"Я виграю": Нетаньягу підтвердив участь у виборах 2026 року 19.10.25, 05:49 • 6497 переглядiв

Минуло два тижні з того часу, як набуло чинності припинення вогню, ініційоване президентом США Дональдом Трампом. ХАМАС повернув Ізраїлю живих заручників, а ізраїльські сили відступили. Були атаки, жертви, і напруженість залишається високою. Проте загалом припинення вогню зберігається.

Міжнародні союзники погоджуються з тим, що ХАМАС не може продовжувати керувати Газою.

Лябіб припустила, що палестинцям, можливо, знадобиться своя постать Нельсона Мандели, маючи на увазі Марвана Баргуті, видатного діяча партії Fatah, який перебуває в ізраїльській в'язниці з 2002 року. Згідно з опитуваннями, він лідирує серед палестинців як потенційний президент.

ХАМАС заявляє про згоду палестинських фракцій на передачу Гази комітету технократів25.10.25, 13:23 • 4240 переглядiв

На запитання, чи вважає вона, що Ізраїль скоїв геноцид у Газі, Лябіб відповіла: "Це може сказати лише суд". Однак вона вказала на незалежне розслідування ООН, яке виявило, що "має або мав місце геноцид", і згадала жахливі сцени, про які розповідали гуманітарні працівники.

Трамп і його команда явно прихильні до збереження режиму припинення вогню, а план президента США - це "кінець кошмару - ми маємо визнати прогрес", сказала Лябіб.

"Але це не кінець війни. Для цього нам потрібно працювати над реалізацією рішення про дві держави. Ситуація дуже нестабільна та крихка", - заявила Лябіб.

Рубіо відвідав командний центр в Ізраїлі для посилення зусиль щодо втілення мирного плану24.10.25, 22:01 • 3915 переглядiв

Юлія Шрамко

