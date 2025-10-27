Єврокомісар висловила сумніви щодо Нетаньягу як лідера для миру

Не багато представників влади у Брюсселі наважилися б публічно озвучити таку точку зору, але єврокомісар із кризового регулювання Аджа Лябіб ясно дала зрозуміти: Беньямін Нетаньягу не є переконливим лідером, здатним встановити мир на Близькому Сході, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

В інтерв'ю Politico Аджа Лябіб висловила свої сумніви щодо прем'єр-міністра Ізраїлю, закликала до продовження тиску на Ізраїль і попередила, що страждання палестинців у секторі Газа далекі від завершення.

За її словами, найбільший ризик для тривалого миру - це "екстремісти з обох боків".

Є ХАМАС, винуватець злочину в Ізраїлі 7 жовтня 2023 року, внаслідок якого загинуло 1200 людей. А з ізраїльського боку є "екстремісти, які не хочуть чути про рішення про створення двох держав", сказала вона. "Іноді ми чуємо багато неприйнятного з вуст відповідальної людини, яка очолює свою країну", - зазначила вона.

Нетаньягу висунув США три червоні лінії щодо мирного врегулювання в Газі

Чи вважає вона, що Нетаньягу хоче миру? "Поставити запитання - це означає дати відповідь, - сказала Лябіб, єврокомісар від Бельгії. - У мене є певні сумніви. Поки йому вдавалося дотримуватися режиму припинення вогню, тож подивимося, що буде далі. Але ми всі знаємо, що він був проти рішення про створення двох держав... Ми колись говорили французькою: "Тільки ідіоти не змінюють своєї думки"".

Єврокомісар заявила, що не називає ізраїльського лідера "ідіотом", але вона вочевидь не в захваті.

На запитання, чи потрібно Ізраїлю обирати нове керівництво, готове ухвалити рішення про створення двох держав, з життєздатною палестинською державою поруч із безпечним Ізраїлем, вона відповіла: "Це дуже гарне запитання, і це наступні кроки, вирішальні". Спочатку має бути припинення вогню, потім терміново необхідна допомога, "а потім майбутнє, яке дасть надію цим людям, які зараз живуть серед руїн".

Політикам не властиво обговорювати електоральну політику інших країн. Ізраїль має провести вибори до Кнесету, який складається зі 120 членів, у жовтні 2026 року, хоча деякі очікують, що голосування відбудеться раніше, оскільки Нетаньягу втратив більшість після виходу з коаліції своїх партнерів.

"Я виграю": Нетаньягу підтвердив участь у виборах 2026 року

Минуло два тижні з того часу, як набуло чинності припинення вогню, ініційоване президентом США Дональдом Трампом. ХАМАС повернув Ізраїлю живих заручників, а ізраїльські сили відступили. Були атаки, жертви, і напруженість залишається високою. Проте загалом припинення вогню зберігається.

Міжнародні союзники погоджуються з тим, що ХАМАС не може продовжувати керувати Газою.

Лябіб припустила, що палестинцям, можливо, знадобиться своя постать Нельсона Мандели, маючи на увазі Марвана Баргуті, видатного діяча партії Fatah, який перебуває в ізраїльській в'язниці з 2002 року. Згідно з опитуваннями, він лідирує серед палестинців як потенційний президент.

ХАМАС заявляє про згоду палестинських фракцій на передачу Гази комітету технократів

На запитання, чи вважає вона, що Ізраїль скоїв геноцид у Газі, Лябіб відповіла: "Це може сказати лише суд". Однак вона вказала на незалежне розслідування ООН, яке виявило, що "має або мав місце геноцид", і згадала жахливі сцени, про які розповідали гуманітарні працівники.

Трамп і його команда явно прихильні до збереження режиму припинення вогню, а план президента США - це "кінець кошмару - ми маємо визнати прогрес", сказала Лябіб.

"Але це не кінець війни. Для цього нам потрібно працювати над реалізацією рішення про дві держави. Ситуація дуже нестабільна та крихка", - заявила Лябіб.

Рубіо відвідав командний центр в Ізраїлі для посилення зусиль щодо втілення мирного плану