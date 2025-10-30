Тисячі ультраортодоксальних євреїв заблокували Єрусалим через закон про військовий призов

В Єрусалимі відбувся грандіозний мітинг проти запропонованого закону про військовий призов для ультраортодоксальних євреїв. Демонстрація заблокувала головну дорогу до Єрусалиму, також протест призвів до сутичок та поранення людей.

Передає УНН із посиланням на The Jerusalem Post.

Деталі

У четвер, 30 жовтня, десятки тисяч ультраортодоксальних чоловіків заполонили околиці Єрусалима, висловлюючи протест проти призову на військову службу. Демонстрація об’єднала майже всі гілки та фракції ультраортодоксальної громади, які не часто змішуються одна з одною, зазначають ізраїльські ЗМІ.

Протести призвели до перебоїв у транспортному сполученні по всьому Єрусалиму та навколишнім районам. Між між демонстрантами та перехожими відбулися сутички.

Повідомляється про зіткнення між протестувальниками, офіцерами та іншими особами.

Зокрема соціальних мережах було поширено відео, на якому в журналістку та знімальну групу місцевого ЗМІ кидали різні предмети. Протестувальники також пошкодили обладнання, порвавши кабель відеокамери.

Як повідомляють ізраїльські ЗМІ, щонайменше один поліцейський отримав травму після того, як його збив автобус, що прямував на демонстрацію в Єрусалимі.

Контекст

Демонстранти з'їхалися з усієї країни на заклик партій ШАС та Об'єднаний іудаїзм Тори (UTJ), з вимагою відновлення історичної домовленості про звільнення учнів єшиви (талмудичної школи) від призову.

Відповідна угода, що датується 1948 роком, була визнана недійсною в червні 2024 року Верховним судом, який закликав до прийняття нового закону, що регулює участь ультраортодоксальних євреїв у складі ЦАХАЛ.

Законопроект про призов цієї групи населення зараз обговорюється.

Нагадаємо

Верховний суд Ізраїлю ухвалив ввести обов'язкову військову повинність для ультраортодоксальних єврейських студентів, припинивши їх звільнення від обов'язкової служби.

