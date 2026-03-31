Тысячи элитных десантников США начали прибывать на Ближний Восток на фоне войны с Ираном - Reuters

Киев • УНН

 • 4048 просмотра

Военные 82-й дивизии усиливают группировку для возможного захвата острова Харг и ядерных объектов. Трамп рассматривает привлечение сухопутных войск.

Тысячи элитных десантников США начали прибывать на Ближний Восток на фоне войны с Ираном - Reuters
army.mil

Тысячи американских военнослужащих из элитной 82-й воздушно-десантной дивизии армии США начали прибывать на Ближний Восток, со ссылкой на двух американских чиновников в понедельник, в то время как президент США Дональд Трамп обдумывает свои дальнейшие шаги в войне против Ирана, сообщило Reuters, пишет УНН.

Детали

Reuters впервые сообщило 18 марта о том, что администрация Трампа рассматривает возможность развертывания тысяч дополнительных американских военнослужащих на Ближнем Востоке, что расширит возможности и позволит разместить силы на территории Ирана.

Десантники, базирующиеся в Форт-Брэгге в Северной Каролине, как указано, пополнят ряды тысяч дополнительных моряков, морских пехотинцев и бойцов сил специальных операций США, направленных в регион.

Как отметило NYT в воскресенье со ссылкой на двух военных чиновников США, "несколько сотен бойцов сил специального назначения США прибыли на Ближний Восток, присоединившись к тысячам морских пехотинцев и десантников армии США в рамках развертывания".

"За выходные на Ближний Восток прибыли около 2500 морских пехотинцев", пишет Reuters.

Официальные лица не уточнили, куда именно будут направлены солдаты, но, как отмечает издание, этот шаг был ожидаемым.

Дополнительными американскими военнослужащими, как сообщается, "являются подразделения штаба 82-й воздушно-десантной дивизии, некоторые подразделения материально-технического обеспечения и другая поддержка, а также одна бригадная боевая группа".

"Решение о направлении войск в Иран пока не принято, но они будут использоваться для наращивания потенциала для потенциальных будущих операций в регионе", сообщил один из источников.

Американские военные, как отмечается, "могут быть использованы в войне с Ираном с несколькими целями, включая попытку захвата острова Харг, что является центром 90% иранского экспорта нефти".

Ранее в этом месяце Reuters сообщило о том, что в администрации Трампа обсуждалась операция по захвату острова. Такой шаг был бы крайне рискованным, поскольку Иран может достичь острова с помощью ракет и беспилотников, пишет издание.

Ранее Reuters сообщало, что администрация Трампа "обсуждала использование сухопутных войск внутри Ирана для извлечения высокообогащенного урана, хотя этот вариант может означать размещение американских войск глубже в Иране на более длительный период времени, пытаясь извлечь материал, находящийся глубоко под землей".

Внутренние обсуждения в администрации Трампа, как сообщается, "также включали потенциальное размещение американских войск внутри Ирана для обеспечения безопасного прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив". Хотя эта миссия будет выполняться в основном с помощью военно-воздушных и военно-морских сил, это также может означать размещение американских войск на иранском побережье, пишет издание.

В понедельник Трамп заявил, что Соединенные Штаты ведут переговоры с "более разумным режимом" о прекращении войны в Иране, но повторил свое предупреждение Тегерану открыть Ормузский пролив, иначе он рискует подвергнуться атакам США на его нефтяные скважины и электростанции.

Любое использование американских сухопутных войск - даже в рамках ограниченной миссии - может представлять значительные политические риски для Трампа, учитывая низкую общественную поддержку иранской кампании в США и собственные предвыборные обещания Трампа избегать вовлечения США в новые конфликты на Ближнем Востоке, пишет издание.

С начала операций 28 февраля США нанесли удары по более чем 11 000 целей. В рамках операции "Эпическая ярость" (Epic Fury) более 300 американских военнослужащих получили ранения, а 13 погибли.

Юлия Шрамко

