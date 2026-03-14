Уже 13 военнослужащих США погибли с начала операции против Ирана
Киев • УНН
Центральное командование США подтвердило смерть шести военнослужащих из-за падения заправщика KC-135. Причиной катастрофы не был вражеский или дружественный огонь.
Все шесть членов экипажа самолета-заправщика KC-135 США, который разбился в Ираке во время поддержки операций против Ирана, погибли, сообщило в пятницу Центральное командование США, пишет УНН.
Детали
"Подтверждена смерть всех шести членов экипажа американского самолета-заправщика KC-135, который разбился на западе Ирака. Самолет был потерян во время полета над дружественным воздушным пространством 12 марта во время операции "Эпическая ярость" (Epic Fury)", - сообщило Центральное командование США.
Обстоятельства инцидента, как указано, расследуются. "Однако потеря самолета не была вызвана вражеским или дружественным огнем", - говорится в сообщении.
Имена военнослужащих не разглашаются до 24 часов после уведомления ближайших родственников.
Как отмечает AP, эта авиакатастрофа увеличила число погибших военнослужащих США в операции "Эпическая ярость" до по меньшей мере 13, среди которых еще семеро погибли в бою. Около 140 американских военнослужащих получили ранения, в том числе восемь тяжелой степени, сообщил Пентагон в начале этой недели.
Американский чиновник, пожелавший остаться анонимным, чтобы обсудить развитие ситуации, заявил, что другим самолетом, который также был задействован, был KC-135. Йехиэль Лейтер, посол Израиля в США, написал в X, что другой самолет благополучно приземлился в Израиле.
Изначально сообщалось о 4 погибших в аварии военных США.
