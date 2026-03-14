Уже 13 військових США загинули з початку операції проти Ірану
Київ • УНН
Центральне командування США підтвердило смерть шести військових через падіння заправника KC-135. Причиною катастрофи не був ворожий або дружній вогонь.
Усі шість членів екіпажу літака-заправника KC-135 США, який розбився в Іраку під час підтримки операцій проти Ірану, загинули, повідомило в п'ятницю Центральне командування США, пише УНН.
Деталі
"Підтверджено смерть усіх шести членів екіпажу американського літака-заправника KC-135, який розбився на заході Іраку. Літак був втрачений під час польоту над дружнім повітряним простором 12 березня під час операції "Епічна лють" (Epic Fury)", - повідомило Центральне командування США.
Обставини інциденту, як вказано, розслідуються. "Однак втрата літака не була спричинена ворожим чи дружнім вогнем", - ідеться у повідомленні.
Імена військовослужбовців не розголошуються до 24 годин після повідомлення найближчих родичів.
Як зазначає AP, ця авіакатастрофа збільшила кількість загиблих військовослужбовців США в операції "Епічна лють" до щонайменше 13, серед яких ще семеро загинули в бою. Близько 140 американських військовослужбовців отримали поранення, зокрема вісім тяжкого ступеню, повідомив Пентагон на початку цього тижня.
Американський чиновник, який побажав залишитися анонімним, щоб обговорити розвиток ситуації, заявив, що іншим літаком, який також був задіяний, був KC-135. Єхіель Лейтер, посол Ізраїлю в США, написав у X, що інший літак благополучно приземлився в Ізраїлі.
Спочатку повідомлялося про 4 загиблих в аварії військових США.
Падіння літака KC-135 в Іраку - загинуло 4 військовослужбовці США13.03.26, 14:09 • 3448 переглядiв