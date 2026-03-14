$44.1650.96
ukenru
07:48 • 5232 перегляди
Рубрики
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
5.7м/с
34%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Публікації
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Сі Цзіньпін
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Київська область
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
"Зорепад" об’єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дуетVideo13 березня, 21:04 • 18267 перегляди
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз13 березня, 19:15 • 16160 перегляди
Бонні Беннет із "Щоденників вампіра" народила первістка Photo13 березня, 12:24 • 30331 перегляди
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto13 березня, 09:57 • 53339 перегляди
Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною12 березня, 17:23 • 35534 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
«Калібр» (сімейство ракет)
Фільм
Ланцет (баражуючий боєприпас)

Уже 13 військових США загинули з початку операції проти Ірану

Київ • УНН

 • 666 перегляди

Центральне командування США підтвердило смерть шести військових через падіння заправника KC-135. Причиною катастрофи не був ворожий або дружній вогонь.

Усі шість членів екіпажу літака-заправника KC-135 США, який розбився в Іраку під час підтримки операцій проти Ірану, загинули, повідомило в п'ятницю Центральне командування США, пише УНН.

Деталі

"Підтверджено смерть усіх шести членів екіпажу американського літака-заправника KC-135, який розбився на заході Іраку. Літак був втрачений під час польоту над дружнім повітряним простором 12 березня під час операції "Епічна лють" (Epic Fury)", - повідомило Центральне командування США.

Обставини інциденту, як вказано, розслідуються. "Однак втрата літака не була спричинена ворожим чи дружнім вогнем", - ідеться у повідомленні.

Імена військовослужбовців не розголошуються до 24 годин після повідомлення найближчих родичів.

Як зазначає AP, ця авіакатастрофа збільшила кількість загиблих військовослужбовців США в операції "Епічна лють" до щонайменше 13, серед яких ще семеро загинули в бою. Близько 140 американських військовослужбовців отримали поранення, зокрема вісім тяжкого ступеню, повідомив Пентагон на початку цього тижня.

Американський чиновник, який побажав залишитися анонімним, щоб обговорити розвиток ситуації, заявив, що іншим літаком, який також був задіяний, був KC-135. Єхіель Лейтер, посол Ізраїлю в США, написав у X, що інший літак благополучно приземлився в Ізраїлі.

Спочатку повідомлялося про 4 загиблих в аварії військових США.

Падіння літака KC-135 в Іраку - загинуло 4 військовослужбовці США13.03.26, 14:09 • 3448 переглядiв

Юлія Шрамко

Світ
Техніка
Воєнний стан
Ассошіейтед Прес
Ізраїль
Центральне Командування Збройних сил США
Пентагон
Ірак
Сполучені Штати Америки
Іран