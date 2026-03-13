$44.160.1950.960.02
ukenru
Ексклюзив
10:42 • 4444 перегляди
Пальне в Україні подорожчало нерівномірно: де заправитись найдешевше
Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 25040 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Ексклюзив
12 березня, 16:05 • 55900 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30 • 51781 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 77525 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 40106 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 26700 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 20882 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 23805 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 40505 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Падіння літака KC-135 в Іраку - загинуло 4 військовослужбовці США

Київ • УНН

 • 622 перегляди

На заході Іраку розбився американський літак-заправник із шістьма членами екіпажу. Підтверджено смерть чотирьох осіб, триває розслідування обставин.

Внаслідок падіння американського літака-заправника KC-135 в небі над Іраком четверо військових США загинули. Про це повідомило в соцмережі "Х" Центральне командування США (CENTCOM), передає УНН.

Деталі

Це сталось 12 березня на заході Іраку. Загалом на борту літака перебувало шість членів екіпажу - наразі підтверджено смерть чотирьох з них.

Рятувальні роботи на місці аварії тривають, а обставини інциденту розслідують

- заявили в командуванні США.

Контекст

Американський літак-заправник KC-135, який брав участь у військовій кампанії США проти Ірану, зазнав катастрофи над західним Іраком. За попередніми даними, катастрофа сталася у "дружньому повітряному просторі".

Нагадаємо

Сили ППО НАТО знешкодили іранську ракету в повітряному просторі Туреччини.

Євген Устименко

Світ
Техніка
Центральне Командування Збройних сил США
НАТО
Ірак
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Іран