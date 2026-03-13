Падіння літака KC-135 в Іраку - загинуло 4 військовослужбовці США

Внаслідок падіння американського літака-заправника KC-135 в небі над Іраком четверо військових США загинули. Про це повідомило в соцмережі "Х" Центральне командування США (CENTCOM), передає УНН.

Деталі

Це сталось 12 березня на заході Іраку. Загалом на борту літака перебувало шість членів екіпажу - наразі підтверджено смерть чотирьох з них.

Рятувальні роботи на місці аварії тривають, а обставини інциденту розслідують - заявили в командуванні США.

Контекст

Американський літак-заправник KC-135, який брав участь у військовій кампанії США проти Ірану, зазнав катастрофи над західним Іраком. За попередніми даними, катастрофа сталася у "дружньому повітряному просторі".

Нагадаємо

Сили ППО НАТО знешкодили іранську ракету в повітряному просторі Туреччини.