Падіння літака KC-135 в Іраку - загинуло 4 військовослужбовці США
Київ • УНН
На заході Іраку розбився американський літак-заправник із шістьма членами екіпажу. Підтверджено смерть чотирьох осіб, триває розслідування обставин.
Внаслідок падіння американського літака-заправника KC-135 в небі над Іраком четверо військових США загинули. Про це повідомило в соцмережі "Х" Центральне командування США (CENTCOM), передає УНН.
Деталі
Це сталось 12 березня на заході Іраку. Загалом на борту літака перебувало шість членів екіпажу - наразі підтверджено смерть чотирьох з них.
Рятувальні роботи на місці аварії тривають, а обставини інциденту розслідують
Контекст
Американський літак-заправник KC-135, який брав участь у військовій кампанії США проти Ірану, зазнав катастрофи над західним Іраком. За попередніми даними, катастрофа сталася у "дружньому повітряному просторі".
Нагадаємо
