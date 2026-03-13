$44.160.1950.960.02
Падение самолета KC-135 в Ираке - погибли 4 военнослужащих США

Киев • УНН

 • 536 просмотра

На западе Ирака разбился американский самолет-заправщик с шестью членами экипажа. Подтверждена смерть четырех человек, продолжается расследование обстоятельств.

Падение самолета KC-135 в Ираке - погибли 4 военнослужащих США

В результате падения американского самолета-заправщика KC-135 в небе над Ираком четверо военных США погибли. Об этом сообщило в соцсети "Х" Центральное командование США (CENTCOM), передает УНН.

Детали

Это произошло 12 марта на западе Ирака. Всего на борту самолета находилось шесть членов экипажа - сейчас подтверждена смерть четырех из них.

Спасательные работы на месте аварии продолжаются, а обстоятельства инцидента расследуются

- заявили в командовании США.

Контекст

Американский самолет-заправщик KC-135, участвовавший в военной кампании США против Ирана, потерпел крушение над западным Ираком. По предварительным данным, катастрофа произошла в "дружественном воздушном пространстве".

Напомним

Силы ПВО НАТО обезвредили иранскую ракету в воздушном пространстве Турции.

Евгений Устименко

